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Кудайберген Базарбаев: Соцконтракт изменил жизнь многих кыргызстанцев

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев в интервью редакции vb.kg подробно рассказал о сегодняшних социальных выплатах для нуждающихся кыргызстанцев, о социальной поддержке для лиц с инвалидностью и о том, как проект "Социальный контракт" изменил жизнь семей в Кыргызстане, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Долгие годы у нас не повышались размеры пособий. По инициативе нашего президента Садыра Жапарова были увеличены социальные пособия на 100-200 процентов. Можно уверенно заявить, что за 1,5 года качественно увеличились размеры пособий. Есть категория лиц с инвалидностью, которые не могут обслуживать сами себя и для них была введена услуга персонального ассистента. Если первоначально она предоставлялась лицам до 18 лет, то теперь по решению главы государства услугами персонального ассистента могут пользоваться граждане старше 18 лет. Ассистентам начисляется заработная плата, трудовой стаж и гарантированная пенсия.

На сегодняшний день размер пособий граждан с инвалидностью первой группы составляет 8 тысяч сомов, для второй группы - 6 тысяч сомов и для третьей группы - 4 тысяч сомов.

В Кыргызстане в настоящее время проживают 205 тысяч граждан с инвалидностью, из них 36 тысяч - дети.

Я могу сказать с уверенностью, что все поставленные задачи, которые у нас были за прошедшие полугодия, мы выполнили сполна и качественно" - заявил министр.

Об этом и другом смотрите подробнее в нашем видео:


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URL: https://www.vb.kg/431746
Теги:
Министерство социального развития, социальная защита, Кыргызстан, Помощь, ЛОВЗ
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