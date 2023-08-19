Минсельхоз: В КР за полгода искусственно осеменено 58 037 голов коров

На сегодняшний день в республике работают 264 пунктов искусственного осеменения животных, в которых на 1 июля 2023 года осеменено 58 037 голов коров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. По ее данным, это на 697 голов больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (57 340).

На основании представленных департаментом рекомендаций в Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской областях проведены обучающие курсы техников-осеменаторов, отобранных проектом "Комплексное повышение производства молока" реализуемого через Центр конкурегтоспособности агробизнеса финансируемого Всемирным банком. Данным проектом закуплено семя быков-производителей в количестве 17.9 тысяч доз в племенном центре "Асыл-Тулук" Республики Казахстан и 9.0 тысяч доз (бурый щвиц, симментальский, голштинофризский) из племенной фермы Московья Московской области Российской Федерации с последующей передачей их техникам-осеменаторам.

Центром корейской программы по международному сельскому хозяйству (KOPIA) в рамках сотрудничества с Кыргызским научно-исследовательским институтом животноводства и пастбищ было завезено 3,0 тысячи доз высококачественного семени быков голштинофризской породы, отобраны пилотные пункты искуственного осеменения в Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской областях, указанное семя раздано им бесплатно с целью повышения генетического потенциала и молочной продуктивности коров голштинофризской породы, в настоящее время работы по искусственному осеменению продолжаются.