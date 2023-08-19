Российский историк Виктор Козодой награжден орденом "Достык"

Известный российский ученый и историк Виктор Козодой получил государственную награду Республики Казахстан О́рден "Достык". Об этом нашему изданию vb.kg сообщил сам ученый.

Орденом Достык награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Отметим, что историк выпустил книгу про известного казахского государственного деятеля Алихана Букейханова.

В скором времени на свет выйдет книга "Князь сибирских кыргызов Эренек", где открываются новые исторические факты о кыргызах. Работа Козодоя вызвала немалый спор в обществе.

Наша редакция поздравляет Виктора Ивановича с высокой наградой и желает дальнейших успехов.