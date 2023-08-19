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Российский историк Виктор Козодой награжден орденом "Достык"

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- Назгуль Абдыразакова
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Известный российский ученый и историк Виктор Козодой получил государственную награду Республики Казахстан О́рден "Достык". Об этом нашему изданию vb.kg сообщил сам ученый.

Орденом Достык награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Отметим, что историк выпустил книгу про известного казахского государственного деятеля Алихана Букейханова.

В скором времени на свет выйдет книга "Князь сибирских кыргызов Эренек", где открываются новые исторические факты о кыргызах. Работа Козодоя вызвала немалый спор в обществе.

Наша редакция поздравляет Виктора Ивановича с высокой наградой и желает дальнейших успехов.


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URL: https://www.vb.kg/431751
Теги:
Казахстан, книги, награда, Россия, Кыргызстан, история
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