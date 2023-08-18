"Не дайте олигархам захватить очередной кусок земли!"

В Кыргызстане появилась новая петиция. Граждане страны просят власти остановить стихийное и беспорядочное строительство в городе Бишкек. По их словам, если этого не сделать сейчас, люди попросту начнут задыхаться, а заболеваемость сердца и органов дыхания расти.

В открытом обращении к главе государства Садыру Жапарову, говорится:

"Уважаемый Президент КР Садыр Нургожоевич, уважаемые депутаты и мэрия города Бишкек!

Обращаемся к вам в связи с предстоящим сносом СИЗО-1. Некоторое время назад многие чиновники говорили, что на этом месте будет сквер, посажены деревья, построена зона отдыха. Всем известно, что в районе пересечения улиц Горького, Ж.Пудовкина, Элебаева и Кулатова интенсивное транспортное движение, пробки с утра до ночи. Сильная загазованность бьет по здоровью горожан. Кроме того, на углу улиц Горького и Ж.Пудовкина расположена автозаправка. Деревья в этом районе давно были вырублены еще при строительстве торгового центра и АЗС. Все это создает тяжелую экологическую ситуацию. Разбитие сквера помогло бы решить хотя бы частично проблему загазованности и загрязнения воздуха в городе, которым мы вынуждены дышать!

В последнее время до горожан доходит информация из СМИ и интернет ресурсов, что на этом месте будут построены высотные жилые дома. Строительство высотных домов не только не улучшит экологическую обстановку, но и принесет дополнительные проблемы с водой и электричеством, так как при строительстве новых домов используются имеющиеся коммуникации. В связи со стихийным строительством высотных домов в этом районе давно была нарушена роза ветров.

Все помнят, как еще совсем недавно наш город занимал одно из первых мест в ряду самых экологически грязных городов мира! Сколько было разговоров об этом в правительстве, Жогорку Кенеш, в мэрии. А где реальные шаги для улучшения ситуации? Очень мало сделано для улучшения экологии. Поэтому мы предлагаем реальный шаг для улучшения экологии города!

Наше предложение: сделать на территории СИЗО-1 сквер, посадить деревья, разбить клумбы, в центре сквера можно поставить памятник одному из выдающихся сынов Кыргызстана, сделать современную детскую площадку, поставить небольшую сцену, на которой можно будет проводить концерты, лекции. Это место станет центром притяжения для культурного отдыха большого количества населения нашего города!

Это обращение писали простые жители нашего родного города! Не дайте олигархам захватить очередной кусок земли и наживаться на здоровье тысяч и тысяч простых людей! Просим услышать нашу просьбу, наш крик души!".

Всем неравнодушным гражданам и жителям столицы можно подписать петицию на платформе https://chng.it/5QbDshfMXM. Единственное, что сейчас хотят граждане КР, чтобы власти услышали их.