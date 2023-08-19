Россия помогает Кыргызстану обеспечить энергетическую независимость

На днях министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев заявил, что республика планирует нарастить импорт российского газа, поскольку в стране намечается устойчивый рост потребления этого вида топлива.

Он отметил, что в стране планируется реализация нескольких крупных проектов по газификации жилых массивов и переводу отопления на голубое топливо за счет увеличения поставок газа из РФ.

"Мы хотим полностью газифицировать город Бишкек и окрестные районы Чуйской области. Это альтернативное углю топливо, и у нас достаточно большие планы на ближайший год увеличить закупку этого топлива. Также прорабатываются планы газификации Бишкекской ТЭЦ и строительства газовой станции на 500 мВт в Чалдоваре", - пояснил министр.

Для Кыргызстана именно Россия является основным партнером нашей страны в энергетической сфере - оттуда нам сегодня поставляют не только газ, но и электроэнергию. Так, в апреле этого года российский оператор экспорта и импорта электроэнергии "Интер РАО" объявил о том, что в течение года в республику будет поставлено 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В компании подчеркнули, что при необходимости могут полностью закрыть дефицит энергии в КР, достигший отметки в 3 миллиарда киловатт-часов.

И электроэнергия, и газ из РФ поступают в Кыргызстан на очень выгодных для нашей страны условиях. Цена голубого топлива для КР составляет 150 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом для поддержания социально-ориентированного тарифа для населения "Газпром Кыргызстан" субсидировал уже 5 млрд сомов. Для сравнения – отказавшись от российского газа, Европа минувшей зимой закупала газ у США и других стран по 1000–3000 долларов за 1 тысячу кубометров.

Поддержка России сегодня особенно важна для Кыргызстана. Наша страна переживает самый настоящий энергетический кризис. Недавно власти КР вынуждены были ввести в республике режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2026 года из-за дефицита электроэнергии внутри страны. Причины ЧС – низкий уровень притока воды в бассейне реки Нарын, нехватка мощностей ГЭС и высокий спрос на электроэнергию. Предполагается, что в период ЧС республика сумеет нарастить генерацию мощностей до уровня потребности.

Естественно, ставка делается на гидрогенерацию - самое перспективное направление развития отрасли, используемое сегодня только на 10%. Все надежды возлагаются на строительство ГЭС "Камбар-Ата-1". Это будет самая мощная станция в республике, превосходящая по выработке электроэнергии Токтогульскую ГЭС. Генерируемой ей энергии будет достаточно, чтобы не только ликвидировать внутренний дефицит, но и начать ее экспорт в соседние страны. Строить "Камбар-Ата-1" Кыргызстан намерен вместе с Казахстаном и Узбекистаном при проектной поддержке России.

"В настоящее время Кыргызстан и Россия обсуждают целый ряд проектов в сфере энергетики. Речь идет о строительстве ГЭС, АЭС. Но ключевой проект, который способен решить энергетическую проблему Кыргызстана - поставки российского газа к нам через Узбекистан. Если этот проект будет реализован, если у нас будет газ в избытке, мы сможем развивать свою промышленность благодаря строительству ТЭС, которые будут преобразовывать газ в электроэнергию", - считает экономический эксперт Денис Бердаков.

По его мнению, потенциал сотрудничества наших стран в энергетике огромный.

В то время, как РФ предпринимает самые широкие шаги по укреплению энергетической независимости КР, Запад старательно навязывает нам свои неэффективные проекты по ветро- и солнечной генерации, которые в принципе не решат наших проблем. Они не гарантируют стабильной генерации электричества, в отличие от водных и атомных источников "зеленой" энергии. Другая проблема состоит в том, что для реализации масштабных проектов в области возобновляемых источников энергии нужны значительные территории. Для установки солнечных ферм и ветряных турбин требуются огромные равнинные пространства. А это означает, что республике, на 90% покрытой горами, пришлось бы пожертвовать посевными площадями

Ну и самое главное: высокие первоначальные затраты на внедрение инфраструктуры ВИЭ развивающиеся страны, такие как Кыргызстан, в принципе сами не потянут, что делает их зависимыми от тех, кто методично навязывает нам "зеленую" повестку.

В целом, за годы независимости Кыргызстан должен был понять, что сотрудничество с Западом в части энергетики, не самая лучшая идея. Займы от партнеров из США и ЕС превратили энергосектор республики в самый закредитованный - на сегодня общая сумма долга превышает 137 млрд сомов. К тому же наши кредиторы диктуют нам условия тарифной политики. К примеру, недавнее повышение стоимости электроэнергии, как и введение лимита потребления электроэнергии, это целиком и полностью инициатива Всемирного банка.

Вот и получается, что пока Россия, обладающая всеми необходимыми технологиями и компетенциями, помогает КР развивать собственную энергетику, делится передовыми технологиями, обеспечивает поставки энергоносителей по доступным ценам, оказывает помощь в модернизации инфраструктуры и строительстве энергетических объектов, Запад наоборот стремится развалить наш энергосектор и поставить нас в зависимость от своих финансовых институтов. Кроме того, США и ЕС постоянно пробуют на прочность наше сотрудничество с россиянами, намереваясь разорвать прочные партнерские связи.

Доверятся западникам в вопросах энергетической независимости нельзя. Уже сегодня очевидно, что это бесперспективное партнерство, которое ничего кроме постоянных блэкаутов и роста долгов перед "друзьями" с Запада нам не принесет.