Зияда Тунгатарова: "Хрустят" колени - прислушайтесь к своему организму

По данным ВОЗ, остеоартроз - самое распространённое заболевание опорно-двигательного аппарата, им страдает более 10% населения земного шара. Среди людей в возрасте от 50 до 70 лет – остеоартроз встречается у каждого второго. У населения старше 75 лет частота достигает более 80% . Остеоартроз - это старение хряща: с возрастом развивается несоответствие между нагрузкой и запасом его прочности. Сустав теряет "силу" и уже не может сопротивляться нагрузкам. Но в последние годы заболевание по ряду причин вообще стремительно молодеет - такой диагноз ставят людям в самом расцвете сил. Чаще всего поражаются крупные суставы - тазобедренный и коленный, а за ними - и мелкие.

Как понять, что ты оказался в группе риска, можно ли вылечить заболевший сустав и как не дать недугу зайти слишком далеко? Об этом vb.kg рассказала врач-ревматолог медицинского центра ЮРФА Зияда Тунгатарова.

Разумеется, прежде всего всех интересуют причины заболевания.

- Все связано с перегрузкой суставов. Спровоцировать разрушение хрящевой ткани могут травмы, даже те, о которых вы давно забыли. К факторам риска относят механическую избыточную нагрузку - излишний вес, ношение тяжестей, особенности работы, например, длительное пребывание на ногах. А также генетические факторы, дефицит женских половых гормонов – эстрогенов в постменопаузе у женщин, приобретенные заболевания костей и суставов, операции на суставах, гиподинамия, неправильное питание.

Почему именно хруст в коленях - предвестник остеоартроза?

- В основе остеоартроза лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также околохрящевого участка кости, связок, капсулы, околосуставных мышц.

Суставы покрыты гиалиновым хрящом, который обеспечивает идеальное скольжение суставных поверхностей. Хрящ состоит из строительных клеток-хондроцитов, межклеточного вещества, в котором расположены хондроциты, и коллагеновых волокон. Он имеет две основные функции: уменьшение нагрузки при движении и снижение трения между костями. То есть хрящ - это своеобразный амортизатор сустава.

В свою очередь хрящ покрыт синовиальной оболочкой, обеспечивающей защиту и надежное "сцепление". Синовиальная мембрана выполняет важную функцию фильтрации строительного материала хряща - гиалуроновой кислоты, она предохраняет вымывание последней из полости сустава. Нарушение биохимического состава синовиальной жидкости при травме или воспалении сустава приводит к развитию остеоартроза. Из-за отсутствия питания хрящи теряют свою эластичность, появляются трещины, эрозии, постепенное истончение хряща вплоть до его исчезновения. Суставная щель уменьшается. Все эти изменения приводят к боли и затруднению движений в суставах.

Каковы симптомы заболевания? Что должно насторожить?

- Для остеоартроза характерен механический тип болей – усиление боли после физической нагрузки и стихание за период ночного отдыха. Постоянные боли, особенно ночью в покое, обычно развиваются при тяжелом, запущенном поражении суставов. Они обусловлены застоем венозной крови и повышением внутрикостного давления.

Нередко больных остеоартрозом беспокоит так называемая "стартовая" боль, при остеоартрозе чаще коленных суставов. Она возникает после длительного отдыха, например, после первых шагов утром, но быстро проходит.

С появлением болей, утренней скованности и хруста в крупных и даже мелких суставах первым делом, вне всякого сомнения, нужно обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение - это, собственно, и будет лучшей помощью себе самим. Самолечение здесь более чем неуместно. Опасность в том, что остеоартроз имеет прогрессирующее течение: если больной не лечится, его состояние со временем неизбежно ухудшается и приводит к серьёзным двигательным ограничениям, усиливаются боли. Чтобы не допустить необратимых процессов, важно приступить к лечению вовремя.

Безусловно, кроме осмотра, оценки подвижности сустава и болевых ощущений, специалисту потребуются результаты анализа крови и данные рентгенографического обследования (иногда вместо рентгена может применяться МРТ) наиболее пораженных суставов. В центре лучевой диагностики нашей клиники доступны все самые сложные обследования суставов.

Можно ли полностью вылечиться?

– В современной медицине есть много способов лечения остеоартроза. Всё зависит от того, когда к врачам обращается пациент. Увы, нередко к нам приходят люди с 4-й стадией болезни, когда требуется протезирование. Вообще лечение разделяют на три направления: нелекарственное, лекарственное и оперативное.

Нелекарственное лечение включает в себя: физиотерапию, снижение веса, использование дополнительных приспособлений (к примеру, тростей) для снижения нагрузки на сустав, лечебную физкультуру. Лечение остеоартроза требует комплексного подхода и ответственного отношения со стороны пациента. При легкой форме дегенерации сустава помогут новые полезные привычки: не находиться, например, в одном положении слишком долго, добавить в каждый день легкие нагрузки или исключить чрезмерные, проверить свою обувь (если заболевание захватило суставы ног), сбалансировать питание.

Лекарственное лечение остеоартроза разнообразно, включает не только обезболивание, противовоспалительную терапию, но и различные комбинации для внутрисуставного, внутримышечного введения, призванные поддержать регенерацию тканей хряща. В нашем медцентре успешно применяется внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидных препаратов и препаратов гиалуроновой кислоты.

Оперативное лечение остеоартроза широко применяется при значительных изменениях в суставе, но всё же лучше до этого себя не доводить. И, конечно, огромное значение для успешного лечения имеют реабилитационные мероприятия. На базе нашего центра медицинской реабилитации пациентам доступны не только диагностика и лечение остеоартроза с использованием современного оборудования и клинически доказанных методик, но и курсы массажа, иглорефлексотерапии и других физиотерапевтических процедур. В случае необходимости подбираем индивидуальную диету и разрабатываем систему персональных тренировок для самостоятельного выполнения.