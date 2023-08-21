Президент КР стал почетным гостем чемпионата мира по легкой атлетике

Президент Садыр Жапаров вместе с лидерами зарубежных стран в качестве почетного гостя посетил финал мужского забега Чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства 20 августа по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вместе с другими лидерами зарубежных стран в качестве почетного гостя посетил финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике в Национальном Атлетическом Центре.

В столицу Венгрии в числе глав делегаций также прибыли лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Сербии Александр Вучич, Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и др.

Данный чемпионат мира занимает ведущее место в спортивном рейтинге после Олимпийских игр, где выступают представители более 200 зарубежных стран, в том числе спортсмены из Кыргызстана. Эти соревнования проводятся каждые два года. В программу включены более 44 видов легкой атлетики. В этих соревнованиях участвуют все сильнейшие легкоатлеты мира.