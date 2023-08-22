Рабочие группы кыргызско-узбекской демаркационной комиссии провели встречу

С 13 по 19 августа 2023 года в городе Чолпон-Ате состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан в Совместной кыргызско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе переговоров обсуждены вопросы демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, а также проведены подготовительные работы по созданию специальной (общей) геодезической сети для выполнения демаркационных работ.

Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам мероприятия подписан соответствующий Протокол.