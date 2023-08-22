Суд признал законными решения ЦИК об отказе в регистрации трем кандидатам

Административный суд города Бишкек признал законными решения ЦИК об отказе в регистрации трем кандидатам по Ленинскому округу. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По ее данным, суд 21 августа 2023 года рассмотрел законность решений Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики об отказе Ильязбеку Якубову, Бакыту Керимбекову и Куттубеку Асылбекову в регистрации кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26.

Так, решениями Административного суда города Бишкек административные иски И.Якубова, Б.Керимбекова и К.Асылбекова о признании незаконными и отмене решений Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики оставлены без удовлетворения.

Напомним, ранее Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики отказала в регистрации кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26:

- Якубову Ильязбеку Абдувалиевичу - в связи с непредставлением документа, удостоверяющего внесение избирательного залога (п.1 ч.7 ст.61 конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики");

- Асылбекову Куттубеку Бообековичу - в связи с непредставлением документа, удостоверяющего внесение избирательного залога (п.1 ч.7 ст.61 конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики");

- Керимбекову Бакыту Макеновичу - в связи с непредставлением документа, удостоверяющего внесение избирательного залога и несозданием кандидатом избирательного фонда в установленные конституционным Законом сроки (п.1,5 ч.7 ст.61 конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики").

Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней в Верховный суд Кыргызской Республики.