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Трое сотрудников милиции задержаны за недобросовестное отношение к службе

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- Назгуль Абдыразакова
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Трое сотрудников милиции уволены за недобросовестное отношение к службе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, Министерство внутренних дел продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость.

В Следственную службу МВД и Службы внутренних расследований МВД Кыргызской Республики, поступили собранные материалы, по заявлению гражданина Российской Федерации , о принятии мер в отношении девушки по имени "Д." и неизвестных сотрудников ОВД Кыргызской Республики, которые 20 апреля 2023 года, находясь в одном из кафе расположенного по улице Киевская, г.Бишкек, подкинув якобы наркотические средства "гашиш" и путем угрозы получили денежные средства в сумме 315 000 сомов, для не привлечения к уголовной ответственности.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП МВД по статье 337 ч.3 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики.

21 августа 2023 года в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сотрудниками СВР МВД КР установлены и задержаны оперуполномоченные СБНОН ГУВД Чуйской области М.Ч., С.А. и А.А., которые были доставлены в Следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. В настоящее время по уголовному делу расследования продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/431804
Теги:
задержание, Кыргызстан, милиция, МВД
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