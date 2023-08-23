Саммит в США для ЦА - провокация в отношении РФ?!

Президент США Байден планирует провести саммит в формате 5+1 с лидерами стран Центральной Азии. Главы наших государств на днях получили соответствующие письма-приглашения.

"Надеюсь, что 19 или 20 сентября вы сможете присоединиться ко мне и другим лидерам на официальной встрече в формате C5+1, чтобы обсудить, как дальше совместно продвигать наши общие цели в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды", - пишет глава США.

"С5+1" был создан ещё в 2015 году. Рабочие группы в этом формате занимаются такими направлениями как экономика, энергетика, экология и безопасность.

Первое, на что я обратил внимание – это название формата "5+1". Очевидно, что "+1" не считает себя равным "5". Это не G7 и не G20, где все хоть и условно, но считаются равными.

Второе. С 2015 года до текущего прошло 8 лет. Как изменилась сильно экономика стран региона? А энергетика? А экология? Кто-нибудь видит заметные результаты в сторону улучшения? Лично, я вижу, наоборот, деградацию в этих сферах. Ярким тому доказательством служит дефицит в Кыргызстане и воды и энергии, при том, что судя по данным с Токтогульской ГЭС, приток воды не сокращался, а наоборот, увеличивался последние четыре года. А про экологию в столице не говорит только ленивый. Конечно, можно сказать, мол, мы сами виноваты. Но тогда зачем нужен этот формат в принципе, если он никак не влияет на ситуацию?

Третье. О безопасности. Очевидно, что США и Россия являются антиподами-конкурентами. Причём американские политики разного уровня, вплоть до президента США, открыто заявляют, что Россия является врагом для их страны! Уж куда откровеннее. Ни для кого не секрет, для чего существует этот формат. Для того, чтобы оторвать страны Центральной Азии от влияния России. А чем это чревато для наших стран?

Я думаю, ответ очевиден! Что стало бы со странами Латинской Америки, если бы Куба, Коста-Рика, а ещё лучше Мексика, стали бы искать тесных связей с Россией, а ещё пытаться войти в ОДКБ? Не думаю, что этот регион при таком раскладе, долго прожил бы в покое и мире. Нам нужно понимать одну мудрую вещь – если мы географически были бы близки к США, разумнее было бы налаживать связь с ними. Но если мы территориально ближе к России, здравый смысл призывает нас сотрудничать с ней!

Залог нашего покоя и мира в регионе – это добрососедские и взаимовыгодные отношения со странами нашего региона, где Россия в силу многих факторов является самой влиятельной страной! Любая попытка перейти в стан противников России автоматически делает нас врагами России и законной целью. А нам это надо?

Автор: Нур Исмаил

Источник: centrasia.institute