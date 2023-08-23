Холостяки ответили невесте, которая искала жениха с цифровыми документами

В Министерство цифрового развития поступило видео о том, как молодые парни ищут невесту, которая была в поисках жениха с цифровыми документами. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Как отмечает ведомство, число владельцев электронной подписи продолжает расти. На сегодняшний день, общее количество выданных облачных электронных подписей (ОЭП) достигло 484 тыс. 777. Из них: физических пользователей – 389 тыс. 404, представителей юрлиц – 95 тыс. 320.

Согласно статистике, за I квартал 2023 года насчитывалось около 290 тысяч пользователей, это на 194 тысяч меньше текущего периода.

Количество пользователей увеличивается ежедневно, что говорит о заинтересованности и потребности граждан в Цифровых документах и услугах, доступных в государственном портале электронных услуг (ГПЭУ) и мобильном приложении "Тундук".

ВАЖНО: Наличие электронной подписи позволяет гражданам в полной мере пользоваться электронными услугами и сервисами ГПЭУ – и приложения "Тундук", а также получить доступ к своим цифровым документам.

ОЭП выдается бесплатно стандартным сроком действия 12 месяцев.

Для продления срока действия ОЭП владельцам нет необходимости обращаться куда-либо, это можно сделать онлайн. Достаточно пройти по ссылке и авторизоваться, введя свой персональный номер и пароль. Система с помощью уведомлений подскажет, как правильно продлить электронную подпись.