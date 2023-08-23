В КР Интерпол задержал ряд граждан, находящихся в международном розызске

НЦБ Интерпола МВД КР задержало ряд граждан, находящихся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 14 августа, Интерпол МВД КР совместно правоохранительными органами Турецкой Республики провели специальную операцию. В результате, в Бишкеке задержан гражданин О.Г. 1979 г.р. Мужчина разыскивался Интерполом Турции за нанесение тяжких телесных повреждений сотрудникам полиции Турции и причинение имущественного ущерба государству.

15 августа на основании запроса Интерпола МВД КР при попытке пересечения границы Республики Казахстан, задержан кыргызстанец М.у.Д. 1991 года рождения. Мужчина разыскивался за совершение разбойного нападения, группой лиц с применением оружия и физической силы. Преступники завладели деньгами в сумме 395 000 сомов, принадлежащих гражданам Ж.К. и К.М.

Кроме того, на основании запроса Интерпола МВД КР, в аэропорту города Алматы задержан гражданин Китайской Народной Республики С. Г. 1978 года рождения, который незаконно занимался предпринимательской деятельностью в Кыргызстане и был объявлен в розыск финансовой полицией республики 2008 году. Ущерб, нанесенный государству, составил на тот момент более 3 миллионов сомов.

Так же, в результате совместной работы Интерпола МВД КР и Генеральной прокуратуры КР на острове Мадагаскар установлен и доставлен в Кыргызстан гражданин С. А. 1983 года рождения, который в преступном сговоре с работниками одного из банков республики, группой из 4 человек, незаконно вывели из страны денежные средства. Причинив ущерб охраняемым законом интересам государства на сумму 23 млн долларов.

В настоящее время компетентными органами Кыргызской Республики прорабатываются вопросы экстрадиции задержанных лиц.