ГКНБ задержан "смотрящий" Бостери по кличке Мокинтош

ГКНБ КР по факту мошенничества на территории села Бостери Иссык-Кульской области задержан активный член ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева) Мусадаров Майрамбек Мусадарович известного в криминальный кругах по кличке "Мокинтош", который был так называемым. "смотрящим" за селом Бостери Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, в 2020 году Майрамбек Мусадаров, под предлогом предоставления земельного участка возле ипподрома города Чолпон-Ата, завладел денежными средствами в сумме 5000 долларов США и автомашиной марки Ауди С4 у гражданина КР. Однако указанный выше земельный участок последний передал Камчы Асанбеку.

После проведения следственно-оперативных мероприятий Мусадаров в порядке ст.96 УПК КР был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время УГКНБ КР по Чуйской области проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц".