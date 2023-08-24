ГНС продолжает вручение сертификатов победителям лотереи

Государственная налоговая служба продолжает вручение сертификатов победителям первого этапа розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", который проходил с 26 июня по 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, выдача сертификатов 1132 победителям началась 1 августа и продолжится до конца августа. Победители из Бишкека получают свои сертификаты в центральном аппарате ГНС, а жители регионов – в соответствующем территориальном налоговом органе.

Отметим, что призы будут вручаться победителям в течение 3 месяцев после завершения процесса вручения сертификатов.

Напомним, что с 25 по 30 декабря состоится второй этап лотереи, в рамках которого будут разыграны 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен марки Дайсон.

Для участия в лотерее достаточно скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию. Затем следует сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг с помощью приложения.