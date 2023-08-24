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Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, с ним погиб ключевой командир ЧВК

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Это следует из списка пассажиров рейса, опубликованного Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

На борту бизнес-джета Embraer-135, помимо бизнесмена, находился командир ЧВК Дмитрий Уткин. Также пассажирами числятся Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. Также в списке перечислены три члена экипажа самолета - командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Ранее о гибели Пригожина сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он пояснил, что пообщался с некими представителями ЧВК "Вагнер", те подтвердили ему факт гибели бизнесмена.

Все тела были обнаружены на месте крушения Telegram-канал Shot выяснил, что на месте крушения самолета были обнаружены все десять тел. Какие-либо подробности не раскрываются.

В свою очередь издание Baza пишет, что трупы сильно обгорели, для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК.

Разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Росавиация уточнила, что эта компания специализируется на бизнес-перевозках.

Версии причин катастрофы

Рассматривается несколько версий причин крушения самолета Embraer. По информации собеседника РБК, Следственный комитет России (СК РФ) допускает ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Возбуждено уголовное дело по статье 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") УК РФ. Сейчас следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

Специальная комиссия Росавиации также начала расследование обстоятельств и причин авиационного происшествия. При этом отмечается, что полет бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург 23 августа. Сообщалось, что очевидцы слышали два сильных хлопка перед крушением самолета. После этого от судна отломалось крыло и стабилизатор, которые упали возле заброшенной фермы в селе Куженкино. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

Источник:lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/431850
Теги:
погибшие, Россия, самолеты
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