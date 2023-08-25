Во всех ЦОНах КР функционируют камеры видеонаблюдения над операторами

В рамках антикоррупционных мер при предоставлении государственных цифровых услуг во всех ЦОН республики над сотрудниками установлены камеры видеонаблюдения в количестве 409 штук, из них 254 штуки заменены на цифровые камеры и 155 установлены дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, по ЦОНам и мини ЦОНам города Бишкек дополнительно установлены 39 камер видеонаблюдения, а также полностью заменены на цифровые 74 штуки, всего их количество на сегодняшний день составляет 156 штук.

Цифровые камеры видеонаблюдения устанавливаются в целях обеспечения контроля и мониторинга деятельности Центров обслуживания населения.