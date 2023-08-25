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В Бишкеке проводятся рейды по соблюдению пожарных и санитарных норм

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Сотрудниками муниципальной администрации совместно с городскими службами проводятся комплексные обследования торговых рынков расположенные и функционирующие на территории Свердловского района, на предмет соблюдения пожарных и санитарных норм. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, под председательством первого заместителя главы Свердловского района Кубанычбека Айтакунова совместного с представителями городских служб проведены обследования рынка "Мадина" на предмет соблюдения пожарных и санитарных норм.

В результате проведенных работ даны соответствующие поручения сотрудникам отдела ОЧС Свердловского района при УМЧС по г. Бишкек и ЦГСЭН г. Бишкек по принятию соответствующих мер по устранению выявленных нарушений.


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URL: https://www.vb.kg/431856
Теги:
мэрия, рейд, Свердловский район, Бишкек
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