В Бишкеке проводятся рейды по соблюдению пожарных и санитарных норм

Сотрудниками муниципальной администрации совместно с городскими службами проводятся комплексные обследования торговых рынков расположенные и функционирующие на территории Свердловского района, на предмет соблюдения пожарных и санитарных норм. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, под председательством первого заместителя главы Свердловского района Кубанычбека Айтакунова совместного с представителями городских служб проведены обследования рынка "Мадина" на предмет соблюдения пожарных и санитарных норм.

В результате проведенных работ даны соответствующие поручения сотрудникам отдела ОЧС Свердловского района при УМЧС по г. Бишкек и ЦГСЭН г. Бишкек по принятию соответствующих мер по устранению выявленных нарушений.