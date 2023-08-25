За полгода около 65% финпредприятий Кыргызстана получили прибыль

В I полугодии 2023 года в финансовом секторе экономики осуществляли деятельность 640 организаций, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 601 небанковских финансово-кредитных организаций и 15 страховых компаний. Об этом сообщает прес-служба Нацстаткома.

По ее данным, суммарный объем доходов организаций финансового сектора экономики в январе-июне 2023 года составил 61 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 32%, что обеспечено ростом доходов коммерческих банков. Общие расходы организаций финансового сектора увеличились на 37% и составили около 38 млрд. сомов.

По итогам I полугодия 2023 года 64,5% предприятий получили прибыль, а 15,6% - убытки. Сальдированный финансовый результат сложился в сумме 23,1 млрд. сомов прибыли, что более чем на четверть (или на 4,7 млрд. сомов) больше, чем в январе-июне 2022 года. В основном, рост прибыли обеспечен коммерческими банками и микрокредитными организациями.

Суммарный объем открытого кредитного портфеля банков и небанковских финансово-кредитных организаций на 1 июля 2023 года составил более 266 млрд. сомов. На банковский сектор пришлось почти 86% общего объема кредитов, на сектор небанковских финансово-кредитных организаций - 14%. Основными направлениями кредитования являлись сфера торговли (25,7% общего объема), потребительские нужды (21,7%), сельское хозяйство (18,8%), ипотека (10,4%), строительство (5,6%) и промышленность (5,2%).