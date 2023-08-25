В Оше пройдут гастроли Кыргызского театра оперы и балета

Гастроли Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева пройдут с 31 августа по 3 сентября на сцене Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура. Об этом сообщает пресс-служба театра.

31 августа и 1 сентября в 18.00 творческий коллектив представит премьеру национальной оперы "Алымбек менен Курманжан". Спектакль повествует о любви, жизни и служении Отчизне Великих кыргызских политических деятелей – Алымбека датки и Курманжан датки! Зрители смогут увидеть глубину героических и лирических переживаний, живые очертания настоящей жизненной истории и вместе с тем посмотреть на отдельные детали оком проницательного философа. Не потерять духовной связи со своим народом – таков лейтмотив спектакля.

В главных партиях на сцену выйдут: заслуженный артист КР Нуржигит Асанов, народный артист КР Бактыбек Ыбыкеев (Алымбек датка), залуженные артистки КР Айзирек Момунова и Бактыгул Бокоева (Курманжан датка).

2 сентября в 18.00 зрителям будет представлен Концерт хоровой музыки. В программе: хоровые произведения зарубежных и кыргызских композиторов, сочинения К.Орфа, Дж.Верди, В.Власова, А.Малдыбаева, В.Фере, Дж.Каччини, Н.Давлесова, К.Молдобасанова, С.Кынатова. Концертмейстер – Нуржан Токтобекова. Главный хормейстер – народный артист КР Карагул Тиленчиев.

Завершит гастрольную программу гала-концерт, в котором примут участие лучшие голоса кыргызской оперы. Прозвучат шедевры мировой классики, произведения кыргызских композиторов. Главный дирижер – Захар Бутенко.

Вход свободный