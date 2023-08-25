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Минприроды принимает все меры по борьбе со смогом

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В региональном управлении по г.Бишкек и Аламудунскому району Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проведено очередное заседание по вопросам исполнения мер, по улучшению экологической обстановки в городе Бишкек и Чуйской области на 2023-2025 гг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на заседании обсуждены вопросы усиления рейдовых мероприятий по выбросам СО с УПСМ г.Бишкек, активизировизации информационных и разъяснительных работ среди с руководителей транспортных предприятий г.Бишкек.

Также рассмотрен вопрос усиления контроля при проведении технического осмотра автотранспортных средств за выбросами СО и усиления контроля за газификацией котлов КП "Бишкектеплоэнерго". В заключении заседания отметили важность проведения рейдовых мероприятий по сжиганию запрещенных веществ, на постоянной основе в том числе резины и текстильных отходов в банях и частном секторе.

В целях усиления борьбы со смогом в городе Ош инспекторы Ошского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического контроля КР провели инструментальный контроль токсичности и дымности двигателей автомобилей. на маршруте №122 по городу Ош. Проведены разъяснения по не превышению нормы.

Отмети что, данная работа будет проведена во всех регионах страны.


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URL: https://www.vb.kg/431863
Теги:
Минприродресурсов, Ош, экология, Бишкек, смог
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