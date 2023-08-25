Пара-дзюдоистка из КР завоевала бронзовую медаль на Всемирных играх IBSA

Член сборной Кыргызстана по парадзюдо Хайитхон Хусан кызы завоевала бронзовую медаль на Всемирных играх IBSA в Бирмингеме (Великобритания). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, спортсменка выступала в весе до 48 кг. В первом раунде она проиграла аргентинской сопернице. Во втором раунде победила спортсменку из Бразилии методом ипона.

Как отмечает департамент, данное соревнование проводится впервые среди спортсменов с нарушением зрения, где участвуют более 1000 участников из 70 стран мира.

Соревнования начались 17 августа и завершатся 27 августа.