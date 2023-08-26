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В Бишкеке пройдет III кыргызско-финский бизнес-форум

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- Назгуль Абдыразакова
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28 августа в Бишкеке пройдет III Кыргызско-Финского бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, основной целью бизнес-форума является налаживание деловых взаимоотношений между предпринимателями двух стран, с акцентом на дальнейшую реализацию совместных инвестиционных проектов и создание совместных предприятий в таких приоритетных отраслях, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, возобновляемые источники энергии, в том числе переработка ТБО и др.

Кроме того, будут рассматриваться вопросы по логистике и экспорту отечественных товаров и продукции в страны Европейского союза, в том числе в Финляндию.


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URL: https://www.vb.kg/431876
Теги:
бизнес, Финляндия, форум, сотрудничество, Кыргызстан
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