В Бишкеке пройдет III кыргызско-финский бизнес-форум

28 августа в Бишкеке пройдет III Кыргызско-Финского бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, основной целью бизнес-форума является налаживание деловых взаимоотношений между предпринимателями двух стран, с акцентом на дальнейшую реализацию совместных инвестиционных проектов и создание совместных предприятий в таких приоритетных отраслях, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, возобновляемые источники энергии, в том числе переработка ТБО и др.

Кроме того, будут рассматриваться вопросы по логистике и экспорту отечественных товаров и продукции в страны Европейского союза, в том числе в Финляндию.