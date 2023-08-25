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С 1 сентября граждане КР и РУз смогут пересекать границу по ID-карте

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 сентября граждане Кыргызстана и РУз смогут пересекать границу по ID-карте.Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министерство информирует о начале практической реализации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года, подписанного 27 января 2023 года в городе Бишкек.

Согласно протоколу с 1 сентября 2023 года граждане Кыргызской Республики и Республики Узбекистан могут использовать ID-карты для въезда, выезда, передвижения и пребывания на территории двух государств наряду с другими проездными документами.


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URL: https://www.vb.kg/431879
Теги:
граница, паспорт, Узбекистан, Кыргызстан
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