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В лесах Кыргызстана проведена обработка лесов от шелкопряда

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- Назгуль Абдыразакова
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В лесах Кыргызстана проведена обработка лесов от шелкопряда. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в целях улучшения состояния орехоплодных лесов, повышения устойчивости к вредителям и повышения урожайности на основе биологического метода борьбы с вредителями леса препаратом Вирин-ЭНШ проведена обработка 9691 га лесной площади против непарного шелкопряда и с территории лесхозов собраны 3200 кг яиц непарного шелкопряда.

В биологическом методе биологическим препаратом Леподецид СК было обработано 3960 га лесных земель

Также Станцией охраны и защиты леса в Джалал-Абадской области в лабораторных условиях были выведены полезные энтомофаги (colosoma sycophanta) и анастатус диспарис, которые были розданы лесхозам против яиц непарного шелкопряда на площади 800 га


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URL: https://www.vb.kg/431883
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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