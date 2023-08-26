В лесах Кыргызстана проведена обработка лесов от шелкопряда. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в целях улучшения состояния орехоплодных лесов, повышения устойчивости к вредителям и повышения урожайности на основе биологического метода борьбы с вредителями леса препаратом Вирин-ЭНШ проведена обработка 9691 га лесной площади против непарного шелкопряда и с территории лесхозов собраны 3200 кг яиц непарного шелкопряда.

В биологическом методе биологическим препаратом Леподецид СК было обработано 3960 га лесных земель

Также Станцией охраны и защиты леса в Джалал-Абадской области в лабораторных условиях были выведены полезные энтомофаги (colosoma sycophanta) и анастатус диспарис, которые были розданы лесхозам против яиц непарного шелкопряда на площади 800 га