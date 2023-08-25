Академия раннего развития приглашает на День открытых дверей

Частная школа "Академия Раннего Развития" приглашает всех желающих на День открытых дверей! Это уникальная возможность заглянуть внутрь образовательного пространства, познакомиться с командой и узнать больше о том, как специалисты формируют будущих учеников.
Что вас ждет?
Знакомство с образовательной философией и подходами.
Встреча с учителями и педагогами, которые готовы ответить на все ваши вопросы.
Экскурсия по классам и кабинетам, где проходит обучение.
Представление учебных программ и курсов.
Обзор инновационных методик и технологий, используемых в учебном процессе.
Не упустите шанс увидеть образовательное пространство изнутри и задать все интересующие вас вопросы.
Дата: 29 августа
Время: 12:00
Адрес: Раззакова 16