Академия раннего развития приглашает на День открытых дверей

Частная школа "Академия Раннего Развития" приглашает всех желающих на День открытых дверей! Это уникальная возможность заглянуть внутрь образовательного пространства, познакомиться с командой и узнать больше о том, как специалисты формируют будущих учеников.

Что вас ждет?

Знакомство с образовательной философией и подходами.

Встреча с учителями и педагогами, которые готовы ответить на все ваши вопросы.

Экскурсия по классам и кабинетам, где проходит обучение.

Представление учебных программ и курсов.

Обзор инновационных методик и технологий, используемых в учебном процессе.

Не упустите шанс увидеть образовательное пространство изнутри и задать все интересующие вас вопросы.

Дата: 29 августа

Время: 12:00

Адрес: Раззакова 16