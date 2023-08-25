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Академия раннего развития приглашает на День открытых дверей

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Частная школа "Академия Раннего Развития" приглашает всех желающих на День открытых дверей! Это уникальная возможность заглянуть внутрь образовательного пространства, познакомиться с командой и узнать больше о том, как специалисты формируют будущих учеников.

Что вас ждет?

Знакомство с образовательной философией и подходами.

Встреча с учителями и педагогами, которые готовы ответить на все ваши вопросы.

Экскурсия по классам и кабинетам, где проходит обучение.

Представление учебных программ и курсов.

Обзор инновационных методик и технологий, используемых в учебном процессе.

Не упустите шанс увидеть образовательное пространство изнутри и задать все интересующие вас вопросы.

Дата: 29 августа

Время: 12:00

Адрес: Раззакова 16


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URL: https://www.vb.kg/431888
Теги:
образование, школа, Бишкек
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