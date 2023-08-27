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В МИД КР прокомментировали стрельбу в Хабаровске

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- Бактыгуль Акжолова
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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики относительно опубликованного в социальных сетях видеоматериала, на котором в городе Хабаровск сотрудники полиции открыли стрельбу при задержании трудового мигранта из Кыргызской Республики, сообщает следующее.

24 августа 2023 года в районе хабаровского автовокзала в ходе проведения рейдового мероприятия при попытке проверки разрешительных документов у гражданина Кыргызской Республики С.Р., 2003 года рождения, последний предпринял попытку скрыться на своем авто и допустил наезд на сотрудника правоохранительных органов страны пребывания. В целях пресечения противоправных действий указанного лица было применено оружие, в результате чего С.Р. получил огнестрельное ранение и был задержан. В настоящее время С.Р. находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного Кодекса Российской Федерации (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Канцелярией Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в г. Владивостоке и Почетным консулом Кыргызской Республики в г.Хабаровск установлена связь с родственниками С.Р. для оказания необходимого консульско-правового содействия.

Во избежание подобных негативных последствий, Министерство вновь обращает внимание граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, на необходимость четкого и неукоснительного соблюдения законодательства государства пребывания.


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URL: https://www.vb.kg/431894
Теги:
МИД, Россия, стрельба, трудовая миграция, Кыргызстан
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