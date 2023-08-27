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Режиссеры из КР могут получить доступ к новой стриминговой платформе

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- Назгуль Абдыразакова
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Международная продюсерская компания Velconte Entertainment в 2024 году планирует запустить новую международную стриминговую платформу. Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на сообщение российского продюсера Леонида Хромова.

По ее данным, название платформы еще не определено.Продюсер показал демонстрационный интерфейс будущей платформы.

Известно, что разработка платформы началась еще в 2022 году. На данный момент разработчики платформы занимаются тестированием программного обеспечения на локальном сервере.

"Мы надеемся, что в 2024 году нам удастся закончить основные испытания нового движка и платформа в тестовом режиме официально будет запущена для международной аудитории" - рассказал журналистом основатель и генеральный продюсер международного онлайн-кинотеатра Леонид Хромов.

Основной язык платформы будет на английском языке. Первоначально платформа будет доступна для американских и европейских пользователей, а позднее доступ может появиться и для остальных стран мира, включая Кыргызстан, где принимаются к оплате банковские карты международных платежных систем Visa и Master Card.

Первоначально разработчики сделают упор на короткометражный контент - короткометражные художественные, анимационные и документальные фильмы, а также короткометражные сериалы, но позднее в планах размещать полнометражные фильмы собственного и стороннего производства.

Кроме того, разработчики планируют сделать отдельный тариф для меломанов, в подписку которого будут входить национальные и международные музыкальные телеканалы.


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URL: https://www.vb.kg/431895
Теги:
кино, Россия, Кыргызстан
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