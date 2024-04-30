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ГКНБ: Задержана депутат Бишкекского городского кенеша

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В рамках проведённых мероприятий по выявлению факта мошенничества со стороны руководства ОсОО "Беш-Сары" выражавшегося в присвоении и передачи третьим лицам частного имущества, также был выявлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, директор ОсОО "Беш-Сары" Ж.Н.К. после проведённых разъяснительных работ в ноябре 2023 года со стороны компетентных органов, снизили арендую плату предпринимателям занимающимся торговой деятельностью на данном торгово-рыночном комплексе на 30%, о чем, руководством отмеченного ОсОО были опубликованы соответствующие статьи в средствах массовой информации о необходимости поддержания политики власти по плавному переходу в цифровую экономику.

Однако, руководство отмеченной организации, с мая месяца 2024 года намеревались повысить и вернуть прежние цены за аренду, тем самым, стимулируя рост недовольства среди предпринимателей, занимающихся частной предпринимательской деятельностью в ТРК "Беш-Сары".

29 апреля задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ депутат Бишкекского городского кенеша, директор ОсОО "Беш-Сары" Ж.Н.К. Отметим, что по открытым источникам инициалы принадлежат депутату Бишкекского городского кенеша Жолдошбаевой Наргизе Камчыбековне.

ГКНБ напоминает, что ранее в порядке оказания содействия в реализации налоговой реформы Кабинета Министров КР, по итогам проведенных переговоров с владельцами ТРК была достигнута договорённость о снижении стоимости арендной платы за торговые места, а также о необходимости создания благоприятных условий частным предпринимателям и арендаторам.


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URL: https://www.vb.kg/436812
Теги:
бизнес, задержание, Бишкек, Депутат, Бишкекский горкенеш, ГКНБ
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