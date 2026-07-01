В школах Бишкека устанавливают теплонасосы для борьбы со смогом

В образовательных учреждениях Бишкека и Чуйской области развернулась масштабная технологическая реформа: в рамках госполитики по борьбе со смогом школы и детские сады переводят на современные тепловые насосы. Проект стоимостью 10 миллионов долларов реализуется Министерством природных ресурсов КР совместно с корейским агентством KOICA и Всемирным банком.

Первые результаты экологической модернизации министр природных ресурсов Акыл Токтобаев презентовал журналистам в рамках проекта "Открытый кабинет". Представителям СМИ продемонстрировали новую систему отопления в средней школе № 118 Ленинского района Бишкека, которая раньше полностью зависела от угольной котельной.

Теперь здание площадью около 3 тысяч квадратных метров обогревается без единого грамма угля - по принципу кондиционера, работающего от электричества, где все процессы контролируются онлайн. Главный инженер МП "Бишкектеплоэнерго" Сабирали Кадыров отметил, что за прошлый отопительный сезон только на этом объекте удалось сэкономить 385 тонн угля, полностью ликвидировав вредные выбросы в атмосферу.

Финансовый эффект оказался колоссальным: за год на электроэнергию для насосов ушло всего 300 тысяч сомов, тогда как раньше расходы на угольное отопление за один сезон достигали 1 миллиона 800 тысяч сомов (экономия в 6 раз). Установленное высокотехнологичное оборудование произведено в Чехии, а срок его службы составляет около 50 лет.

"Раньше из-за угля было грязно, а теперь в котельном помещении идеальная чистота. Прошедшей зимой в школе было очень тепло", - поделилась директор школы Урумкан Тешебаева, добавив, что из-за автоматизации процессов учебному заведению пришлось сократить четырех кочегаров.

На сегодняшний день "умное" отопление уже запущено в трех школах и двух детских садах региона. В ближайшее время экологически чистые чешские насосы планируют установить еще на 11 социальных объектах.