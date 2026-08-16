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В сентябре Кыргызстан посетит масштабная бизнес-миссия предприятий Москвы

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- Светлана Лаптева
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В сентябре Кыргызстан посетит делегация московских предприятий, работающих в сфере фармацевтики, машиностроения, энергетики, робототехники и промышленной автоматизации. В преддверии визита Торговое представительство России в Кыргызстане совместно с АНО "Моспром" провели онлайн-встречу "Час с Торгпредом", чтобы помочь компаниям подготовиться к предметным переговорам с местным бизнесом.

Торговый представитель России в Кыргызстане Айнур Саманов рассказал российским производителям о специфике рынка республики, наиболее перспективных нишах и эффективных подходах к наведению деловых мостов. Участникам встречи - среди которых также были производители спецтехники и промышленных материалов - обозначили конкретные направления применения их технологий и продукции в КР.

Онлайн-сессия стала стартовой площадкой для поиска потенциальных партнеров и подготовки прямых контактов. Ожидается, что на сентябрьской бизнес-миссии стороны перейдут от изучения рынка к обсуждению конкретных проектов и заключению контрактов, что даст новый импульс развитию практического сотрудничества между бизнесом Москвы и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460874
Теги:
бизнес, Россия, Кыргызстан
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