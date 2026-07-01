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Президент ломает ташиевскую систему госуправления

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров продолжает ликвидировать класс "привилегированных" и неприкасаемых, последовательно выстраивая систему, где закон един для всех. Он значительно расширяет полномочия тех, от кого раньше мало что зависело, и полностью уходит от прежних административно-командных методов руководства.

Издавна - и не только в нашей стране - складывалась общественно-политическая система, которую можно описать известными поэтическими строками: "Вот приедет барин - барин нас рассудит". Говоря о реформе ГКНБ, Садыр Жапаров упомянул, что вся деятельность спецслужбы порой выглядела как работа одного человека - её председателя. Госкомитет не производил впечатления слаженной команды единомышленников, действующих строго в рамках закона и исключительно в интересах государства и народа. Масштабные преобразования этой структуры, инициированные президентом, как раз и направлены на то, чтобы сплотить коллектив ведомства и направить его на решение общих государственных задач.

Теперь глава государства всерьез взялся за своих полномочных представителей в областях, мэров двух крупнейших городов, а также руководителей правоохранительных и судебных органов.

Вернемся ненадолго к ГКНБ и его экс-руководителю. Камчыбек Ташиев за пять лет во главе спецслужбы сформировал образ единственного справедливого и всемогущего начальника. У многих кыргызстанцев сложилось стойкое убеждение: никто, кроме него, не в состоянии решить даже простейшую житейскую задачу или оказать мало-мальскую помощь. Его воспринимали как фигуру суровую и непотопляемую, способную контролировать абсолютно всё и наделенную полномочиями вмешиваться буквально во все сферы общественной жизни. От него зависело всё, что происходило в стране, а подчас и за её пределами.

Ташиева и его приближенных панически боялись все - от рядовых уличных торговцев до представителей местных администраций. К нему же шли с самыми разными вопросами и бытовыми просьбами: выдать квартиру, восстановить документы или разобраться с соседом сверху, который систематически заливает жилье.

Даже сейчас, находясь на скамье подсудимых, Камчыбек Кыдыршаевич ведет себя по-барски, демонстративно советуя прокурору отказаться от обвинения. Судебный процесс над ним и подписантами петиции "75 аксакалов" вообще проходит в странном, нарочито театральном режиме - то в открытом, то в закрытом формате. Происходящее заставляет иронизировать, хотя речь идет о вещах далеко не шуточных.

Подсудимые, которым предъявлены весьма серьезные обвинения, не взяты под стражу и чувствуют себя более чем вольготно, вступая в грубые пререкания со свидетелями и стороной обвинения. Существуют некие засекреченные материалы, часть из которых загадочным образом сливается в интернет. Заявляется о наличии неопровержимых доказательств того, что в стране готовился государственный переворот, но в то же время многие сходятся во мнении, что ключевое доказательство по делу - это умозаключения и предположения депутата Сурабалдиевой. Если избегать слова "фарс", то этот громкий процесс в Первомайском районном суде Бишкека фактически превратился в местечковые разборки из серии "кто кому что сказал и что ему на это ответили".

Тем разительнее с этими судебными заседаниями контрастирует рабочее совещание в Чолпон-Ате, которое президент провел с участием своих полпредов, мэров Бишкека и Оша, а также руководства правоохранительных и судебных органов. Местные власти получили жесткий президентский нагоняй за формализм, бюрократию и привычное упование на "барина", который приедет и решит все проблемы.

На первый взгляд, возникает парадокс. Кыргызстан - республика президентская. Президент - ключевой руководитель, принимающий важнейшие решения и контролирующий их исполнение. Более того, страна стоит на пороге президентских выборов. Казалось бы, именно сейчас действующий глава государства должен активно заниматься самопиаром, перетягивать одеяло на себя и демонстрировать собственную незаменимость. Однако Садыр Жапаров открыто заявляет о том, как много зависит от чиновников на местах, и призывает их к максимальной самостоятельности.

Но никакого парадокса здесь нет. "Доверие граждан к государству, - подчеркнул на совещании Жапаров, - определяется прежде всего тем, насколько эффективно решаются проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни". Доверие к государству - это и есть доверие к его главе. Президент понимает, насколько деструктивна и абсурдна надежда народа на одного-единственного высокого начальника. По вопросам водоснабжения, электричества или состояния внутренних дорог люди должны обращаться к местным властям. Решение этих проблем находится в прямой компетенции региональных администраций, и нет никакой необходимости координировать их на президентском уровне.

"Период, когда ответственность перекладывалась с одного ведомства на другое, от одного руководителя к другому, остался в прошлом. Людям нужны не оправдания, а законные, справедливые и своевременно принимаемые решения. Должна уйти в прошлое практика, когда государственные органы начинают работать только после того, как граждане вынуждены обивать пороги учреждений и добиваться решения своих проблем", - таких слов от первого лица государства кыргызстанцы ждали десятилетиями. Как и заявлений о том, что каждый руководитель и госслужащий обязан заблаговременно, не дожидаясь ходоков-просителей, выявлять болевые точки и устранять их по собственной инициативе.

Еще одно принципиальное заявление президента: отныне главы областей и мэры Бишкека и Оша имеют полное право приглашать на совещания представителей правоохранительной системы, ставить перед ними задачи и настаивать на их выполнении. Силовики больше не должны ставить себя выше региональных руководителей и градоначальников.

Добросовестно работать на местах, не перекладывая ответственность друг на друга и не дожидаясь, пока проблемами одного села займутся на самом высоком республиканском уровне; работать на опережение, замечая недочеты и устраняя их; трудиться в тесной связке, не козыряя званиями и ведомственными удостоверениями - в этом и заключается суть новой жапаровской политики государственного управления. Политики, которая в конечном итоге направлена на возвращение доверия народа.

Ведь, как справедливо отметил Садыр Жапаров: "Сила государства начинается не в центре, а с эффективного управления каждым селом и каждым городом".


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URL: https://www.vb.kg/459793
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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