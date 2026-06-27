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В Балыкчы восстановили монумент исследователю Петру Семёнову-Тян-Шанскому

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На въезде в город Балыкчы завершилась эпопея с исчезновением исторического памятника выдающемуся географу Петру Семёнову-Тян-Шанскому. После проведения реставрационных работ скульптурную композицию вновь смонтировали на городской территории, выбрав площадку в непосредственной близости от её первоначального расположения.

Вопрос сохранения культурного объекта перешёл в публичную плоскость летом 2025 года, когда демонтаж советского монумента спровоцировал волну критики среди местных активистов и экспертов. На тот момент городское руководство заверяло, что демонтажные работы носят временный характер и связаны исключительно с масштабным обновлением дорожно-транспортной инфраструктуры города. Спустя почти год затянувшийся спор вокруг памятника закрыт, а отреставрированная фигура учёного официально возвращена в архитектурный ансамбль Балыкчы.

Данный монумент имеет статус объекта культурного наследия - его торжественно открыли в 1982 году, когда город ещё именовался Рыбачьим. Памятник увековечил память о знаменитых экспедициях Семёнова-Тян-Шанского, который в середине XIX века стал первым европейским исследователем, детально описавшим внутренние районы Тянь-Шаня и составившим подробные карты иссык-кульского региона.


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URL: https://www.vb.kg/459668
Теги:
Балыкчы, памятник
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