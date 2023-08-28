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В Грузии скала обрушилась на средневековый монастырь

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В Грузии скала обрушилась средневековый монастырь Шио-Мгвиме. Развёрнута поисково-спасательная операция.

Очевидцы сообщают, что на средневековый монастырь Шио-Мгвиме, расположенный в 30 км от Тбилиси, сошёл оползень. Посетители в спешке покидают территорию обители, информации о пострадавших пока что не поступало. На месте ЧП развёрнута поисково-спасательная операция.

Шио-Мгвимский монастырь является средневековым монашеским комплексом в Грузии, расположенном на северном берегу реки Мтквари. Он расположен в узком известняковом ущелье и является одной из главных достопримечательностей региона.

Источник: Царьград


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URL: https://www.vb.kg/431904
Теги:
Грузия
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