В Грузии скала обрушилась на средневековый монастырь

В Грузии скала обрушилась средневековый монастырь Шио-Мгвиме. Развёрнута поисково-спасательная операция.

Очевидцы сообщают, что на средневековый монастырь Шио-Мгвиме, расположенный в 30 км от Тбилиси, сошёл оползень. Посетители в спешке покидают территорию обители, информации о пострадавших пока что не поступало. На месте ЧП развёрнута поисково-спасательная операция.

Шио-Мгвимский монастырь является средневековым монашеским комплексом в Грузии, расположенном на северном берегу реки Мтквари. Он расположен в узком известняковом ущелье и является одной из главных достопримечательностей региона.

Источник: Царьград