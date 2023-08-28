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ГКНБ: Мелис Аспеков вводит общественность в заблуждение

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В связи с распространяемой Мелисом Аспековым в социальных сетях и интернет ресурсах ложной информации о своей невинности, о которой якобы свидетельствует возврат ранее изъятых у него денежных средств, ГКНБ считает необходимым обратить внимание на следующее:

"В январе 2021 года ГКНБ было возбуждено уголовное дело в отношении Мелиса Аспекова и Улана Джураева по факту вымогательства и мошенничества в особо крупном размере, после чего последние были задержаны.

В ходе расследования было установлено, что М.Аспеков и У.Джураев вымогали 250 тысяч долларов США у должностных лиц ГП "НК "Кыргыз темир жолу", представляясь приближенными Президента КР С.Жапарова, при этом угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны правоохранительных органов и организацией митингов против руководства.

По результатам расследования уголовное дело в отношении М.Аспекова и У.Джураева было направлено в Первомайский районный суд г.Бишкек, приговором которого от 23 марта 2022 года он был признан виновным в совершении вымогательства и мошенничества, при этом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Не согласившись с данным приговором М.Аспековым и его защитой приговор был обжалован в Бишкекский городской суд, решением судебной коллегии которого от 5 июля 2022 года приговор Первомайского районного суда г.Бишкек оставлен в силе, однако срок лишения свободы сокращен на 1 год и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет.

Относительно денежных средств, возвращенных М.Аспекову, необходимо отметить, что последние были изъяты у него в ходе обыска, не являлись вещественными доказательствами и не имели отношения к предмету расследования, а после вступления в силу обвинительных приговоров, были ему возвращены согласно требованиям действующего законодательства.

Таким образом, М.Аспеков, являясь виновным и осужденным за совершение вымогательства и мошенничество, умышленно вводит общественность в заблуждение, надеясь выдать факт возврата ГКНБ, принадлежащего ему имущества за невиновность, о которой и не может идти речи в контексте вступившего в силу в отношении него обвинительного приговора.

На лицо тщетные попытки преступника М.Аспекова путем подмены фактов изменить в обществе мнение о себе, привлечь к своей персоне хоть какое-то внимание и придать мнимый политический окрас совершенному им банальному уголовному преступлению", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/431906
Теги:
ГКНБ, Мелис Аспеков
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