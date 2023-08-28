Ликвидация Kloop: не цензура, а здравый смысл власти

Генпрокуратура Кыргызстана подала в суд на издание Kloop с требованием ликвидировать ресурс.

"Согласно ответу исполняющего обязанности генерального директора компании "Азияинфо" Б.Спицина, по базе данных доменных имен зоны KG доменное имя KLOOP.KG делегировано общественным фондом "Клооп Медиа", дата создания записи 03.07.2006, дата окончания оплаченного периода 15.07.2024 года", - говорится в сообщении.

Деньги от NED и скрытые манипуляции

К слову, в 2021 году "Клооп Медиа", как "независимое издание", получил на продвижение "демократии и свободы слова" от 595 900 долларов США от Национального фонда демократии (NED). Поэтому, их редакционная повестка не имела ничего общего с интересами Кыргызстана, зато полностью отвечала всем требованиям их спонсоров.

В надзорном органе отметили, что издание, не прошло и судебно-психолого-психиатрическую экспертизу от 11 ноября 2022 года.

"Публикации "Клооп Медиа" содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства, - говорится в информации Генпрокуратуры КР.

Днем ранее издание в создании негативного инвестиционного имиджа обвинил глава КР Садыра Жапаров:

"Дальше так не пойдет. У меня к вам просьба: если вы не можете работать во благо Кыргызстана, то хотя бы не вредите. Излагая только негатив и ища во всем подвох, вы отпугиваете инвесторов, готовых вложить в страну миллиардные суммы. Стоило бы лучше порадоваться, что Ташиевы и Жапаровы тянут возможности в страну, а не вывозят из нее", - резонно заявил президент.

"Независимые" по фейкам

Сейчас, после сообщения надзорного органа, как по команде, поднялись все коллеги Kloop по "заокеанским" грантам. Основной посыл они делают на якобы начавшуюся цензуру в стране. Вот только подобное далеко от истины. Претензии к Kloop появились не вчера и к цензуре не имеют никакого отношения. А вот к исполнению закона Кыргызстана – прямое. Ведь это далеко не первое предупреждение у ликвидируемого СМИ. Ранее издание также ловили не публикации ложных новостей. Так, например, в апреле этого года они опубликовали "расследование" о списании долга партнеру Бакиевых Владимиру Цмокола, которое на деле оказалось фейком.

"Такое "прощение долга" возможно после вынесения соответствующего решения о списании налоговой задолженности. Сведения о наличии такого решения не соответствуют действительности", - заявили тогда в Налоговой службе КР.

Подобное искажение фактов касается и других "расследований" издания, где в угоду тем или иным манипуляциям их журналисты подтасовывали факты.

Особую нишу в фейках изданий, подобных Kloop и "Азаттыку", занимает раскачка межнационального согласия и подрыв отношений со стратегическими партнерами, такими, как Россия или Китай. Чего стоит их статья прошлого года о "мурале солидарности" кыргызок и украинок в Бишкеке о ситуации на Украине. Статья содержала фейки о массовых изнасилованиях якобы совершаемых российскими военнослужащими, от которых отрекся даже официальный Киев. И это неудивительно. Издание "Клооп" (Кыргызстан) финансируется агентством USAID (США) и выполняет задачи, связанные с американской военной пропагандой. А говорить правду не входит их контракт с Госдепом США.

На данный момент на сайте издания опубликованы следующие сомнительные материалы: "Новая-Европа": Почему независимые СМИ оказались в кризисе, и как это способствует росту числа диктатур", "Не о плохих отцах, а о матерях. Как феминистка из Кыргызстана два с половиной года боролась за матчество", "Ядерный пас из Барселоны. Как партнер Росатома помогает Ташиеву продвигать футбол" и статьи о ситуации на Украине без привязки к реальности. Только по этому виден "задел", которые отрабатывает издание: неприязнь к власти, ненависть к России, но главное – уход от вековых традиций в пользу феминизма, ЛГБТ и прочих далеких от нашего менталитета ценностей.

Гей-парад для Кыргызстана

Редакционная политика СМИ, живущего на деньги Киева и Госдепа США, всегда вызывала резонные вопросы, как и посты в соцсетях "главы" Kloop Бектура Искандера. Именно он в прошлом году выразил желание провести в Кыргызстане гей-парад. О чем, собственно, и сообщил на своей странице в соцсетях.

"Однажды и в Бишкеке такой большой прайд устроим, я уверен", - написал он.

А все потому, что пропаганда ЛГБ не только входит в перечень личных интересов Искендера, но и неплохо финансируется нидерландским фондом Hivos, который поддерживает ЛГБТ-сообщества. А он как раз фигурирует в списках "спонсоров" издания.

Вопросы к изданию у ГКНБ должны были возникнуть не только из-за сомнительного контента СМИ, но и позиции ее главреда. Как выяснилось из его недавних постов, проживающий в Киеве Бектур Искендер, собирал деньги "с целью активизировать людей из ЦА" и даже подарил ВСУ дрон с надписью строк из кыргызского гимна, который затем направили на Россию. И свою антинациональную повестку он активно продвигал именно через принадлежащее ему издание. А это уже совсем иная статья УК КР и подрыв отношений с государствами-партнерами Кыргызстана.

Теперь ждем очередных "воплей" заокеанских кураторов и их "правозащитных" организаций об "ущемлении свободы слова в КР", авторитаризме и нападках на их проплаченно-"независимые" издания. Вот только подобная риторика в нашей стране уже не пройдет. Ведь "расследовать" коррупцию это одно, а "раскачивать" ситуацию в стране – совершенно иное. Да и подобное "свободословие" применимо лишь к другим государствам. В самих же США и ЕС это сразу карается уголовным делом или тюремным заключением (поэтому, привет, Дональду Трампу!).