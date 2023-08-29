В Бишкеке преступник пытался подкупить милиционера

Осужденный за тяжкие преступления гражданин пытался подкупить сотрудника милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 30 июня 2023 года примерно в 20 часов вечера в одном из Учреждений при МЮ, расположенное в Ысык- Атинском районе, неизвестными лицами был совершен переброс запрещенных предметов через ограждение. На внутренней запретной зоне учреждения на контрольной полосе были обнаружены наркотические средства - смола каннабиса (гашиш) общим весом 983 грамм 330 миллиграмм.

По данному факту в июле текущего года Следственным управлением СИН при МЮ КР было возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.3 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК Кыргызской Республики. Сотрудники Третьего отдела ГУУР МВД совместно с СИН при МЮ проводили оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, осуществлявших переброс наркотиков в учреждение уголовно-исполнительной системы.

В результате проведенной работы подозреваемый был установлен. 26 августа согласно следственного поручения и в рамках уголовного дела сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД был задержан и доставлен в Следственное управление СИН при МЮ гражданин К.А. 2000 г.р., причастный к совершенному преступлению.

Однако, в ходе следствия на связь вышел осужденный и отбывающий гражданин и предложил оперуполномоченному ГУУР МВД взятку в большом размере за положительное решение вопроса и освобождение родственника от уголовной ответственности. (имеется ввиду гражданина К.А., задержанный за переброс наркотиков).

26 августа 2023 года по рапорту оперуполномоченного ГУУР МВД Следственным управлением СИН при МЮ КР возбуждено уголовное дело по ст. 345 "Дача взятки" УК Кыргызской Республики.

В тот же день в одном из кафе, расположенном в городе Бишкек, при передаче через посредника денежных средств в сумме 150 000 сомов старшему оперуполномоченному ГУУР МВД задержан гражданин Х.Д. 1991 года рождения.

По установленным данным организовал дачу взятки гражданин, осужденный и отбывающий срок за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выявление иных фактов организации сбыта наркотических средств в особо крупном размере и переброса на территорию учреждений СИН при МЮ.