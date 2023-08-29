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ГКНБ призывает граждан придерживаться традиционного ислама

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ГКНБ призывает граждан придерживаться традиционного для населения страны ислама и избегать от радикальных и нетрадиционных течений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках реализации "Концепции государственной политики в религиозной сфере" ГКНБ проводит соответствующую работу, направленную на недопущение радикализации общества.

Отмечается, что отдельные граждане КР, получившие самостоятельное религиозное образование в третьих странах на принципах нетрадиционных для населения Кыргызской Республики религиозных течений, по прибытии по месту жительства, в том числе через СМИ, начинают распространять идеологии отмеченных выше чуждых религиозных течений, нередко выходящих за рамки законности.

В результате, в обществе появляются некие религиозные группы, основанные на принципах своих узких пониманий и не признающие учения видных ученых Ислама, тем самым развивая нетерпимость к другим верующим.

Так, последователи НРТ "Салафия" во время молитвы громко выкрикивают слово "Аминь", расставляют ноги слишком широко, во время "такбира" поднимают руки лишь до уровня груди, а также в процессе молитвы допускают много ненужных лишних движений, что по нормам ханафитского масхаба недопустимы.

В этой связи во избежание подобных нетрадиционных течений, ГКНБ КР и ДУМК призывают народ быть более бдительными и развивать свою религиозную грамотность путем получения религиозного образования в проверенных источниках, у видных религиозных деятелей и учёных.


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URL: https://www.vb.kg/431939
Теги:
ГКНБ, ислам, Кыргызстан
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