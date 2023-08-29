Конгресс по эхинококкозу собрал в Бишкеке ученых со всего мира

28 августа в Медицинской академии имени И.Ахунбаева открылся XXIX Всемирный конгресс по эхинококкозу. В Кыргызстане такое масштабное научное мероприятие проходит впервые. Примечательно также, что Кыргызская Республика – первое постсоветское (и первое русскоязычное) государство, которое приняло всемирную эстафету по проведению этого мирового форума.

То, что наша страна среди первых, не является случайностью. Прежде всего потому, что сельское хозяйство – основа кыргызстанской экономики, а опаснейшее заболевание эхинококкоз поражает животных, передаваясь от них к человеку. А еще потому, что медики Кыргызстана давно и плодотворно сотрудничают с коллегами из других стран, обмениваясь опытом и перенимая все последние достижения медицинской науки.

Конгресс проводится при поддержке Всемирной ассоциации по эхинококкозу, Международной высшей школы медицины, Цюрихского университета, Кыргызской государственной медицинской академии имени И.Ахунбаева, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Кыргызского научно-исследовательского института ветеринарии имени А.Дуйшеева.

Эхинококкоз человека – паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями, которые проникают в организм с зараженными пищевыми продуктами или в результате прямого контакта с животными-хозяевами паразита. Лечение – длительное, сложное и дорогое. К сожалению, не всегда эффективное. По официальной информации, на каждый момент времени в мире эхинококкозом поражено более миллиона человек.

По словам министра здравоохранения КР Гулнары Баатыровой, эхинококкоз – одна из самых сложных и актуальных проблем. И очень хорошо, что ученые собрались в Кыргызстане, чтобы обсудить эту проблему и объединить свои усилия в поиске ответов на вызовы, которые это заболевание бросает Кыргызстану и всему мировому сообществу.

Президент Всемирной ассоциации по эхинококкозу Назми Алтынташ познакомила коллег с историей становления и развития ассоциации. Образовалась она в сентябре 1941 года. Именно тогда в Уругвае состоялась Первая южноамериканская международная конференция по борьбе с эхинококкозом.

Затем ученые со всего мира собирались на конференции и конгрессы для решения путей эффективной борьбы с этим грозным заболеванием 28 раз. Конгрессы проходили в Бразилии, Перу, Аргентине, Чили, Испании, Греции, Алжире… Теперь дошла очередь до Кыргызстана.

Интересно, что ассоциация неоднократно возглавлялась женщинами. Это, уверены все участники конгресса, - хороший знак. И с точки зрения повышения роли женщин в науке и обществе, и с точки зрения того, что женщины в силу развитой врожденной интуиции и материнского инстинкта настроены прежде всего на недопущение возникновения любой проблемы, нежели на борьбу с ее последствиями.

Утром 28 августа конференц-холл Медакадемии встречал гостей. На конгресс специалисты по профилактике и борьбе с этим опасным заболеванием из Казахстана, России, Узбекистана, Турции, Китая, Турции, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Ирана, Перу, Бангладеш. Те, кто не смог приехать, подключаются к конференции онлайн. Среди обсуждаемых вопросов – хирургическое и безоперационное лечение эхинококкоза, грамотная и своевременная его диагностика, профилактика, управление очагами инфекции, стратегия борьбы с эхинококкозом в высокоэндемичных областях – и другие.

В мероприятии принимают участие врачи, ветеринары, биологи, паразитологи, фармакологи, инфекционисты, хирурги, эпидемиологи и другие специалисты, деятельность которых так или иначе связана с проблемой эхинококкоза.

С приветственным словом выступил заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов. Представитель правительства Кыргызстана обратился к участникам конгресса на трех языках – кыргызском, английском и русском. Поздравил собравшихся с началом этого поистине грандиозного мероприятия, значение которого для Кыргызстана трудно переоценить, и пожелал плодотворной работы.

- Как представитель Кыргызстана, я осознаю особое значение этой болезни для нашей страны, -говорит глава Минздрава КР Гулнара Маришовна Баатырова. - Эхинококкоз – это не просто вопрос о здоровье животных, это вопрос о здоровье нас, людей. Именно поэтому этот конгресс очень важен. Он дает нам возможность не только обмениваться научными знаниями и передовыми методами, но и сотрудничать с созданием стратегии борьбы с этим заболеванием.

Важно отметить, что даже малые улучшения в области санитарии, контроля за животными могут принести большую пользу и поспособствовать экономии на лечении и реабилитации заболевших эхинококкозом. Нужно помнить, что борьба с эхинококкозом требует объединения усилий. Сотрудничество с ветеринарными специалистами, государственными органами и местной властью играет решающую роль в успешной борьбе с этой болезнью. К тому же применение цифровых инструментов предоставляет нам новые возможности отслеживания данных о распространении болезни, использования медицины для диагностики и консультаций, эффективного управления информацией. Все это становится доступным благодаря технологическому прогрессу.

Стимулом для организации сегодняшнего мероприятия послужила простая, но великая идея о том, что здоровье является одним из основных прав всех людей. Мы высоко ценим важные достижения, которые будут представлены на этом конгрессе в диапазоне от фундаментальных и клинических исследований до научного поиска в области профилактики, формирования социально-поведенческих и практических навыков.

Министр призвала участников конгресса воспользоваться им для укрепления связей, обмена знаниями и опытом и создания общей стратегии, направленной на улучшение здоровья наших обществ.

Доктор медицинских наук, профессор Рахатбек Оморов смотрит на проблему эхинококкоза с точки зрения практикующего хирурга, благодаря которому многие пациенты в Кыргызстане излечились от этой болезни.

- Я очень доволен тем, что все прошлые конгрессы по эхинококкозу проходили за рубежом, и впервые он проводится в Кыргызстане. Это очень отрадно. И еще радует, что президентами организаций, занимающихся этой тяжелой болезнью, являются женщины. И Назми Алтынташ, которая руководит борьбой с эхинококкозом в мировом масштабе. И ректор нашей Медакадемии, Индира Орозбаевна Кудайбергенова, - тоже женщина, которая борется с такой проблемой.

Рахатбек Арсыбекович остановился на истории изучения эхинококкоза в Кыргызстане. Начиналось все с академика Исы Коноевича Ахунбаева (в конференц-зале на открытии конгресса присутствовала Нелли Исаевна Ахунбаева, хирург, дочь хирурга, продолжатель дела своего великого отца, которую Оморов тоже упомянул, говоря о женщинах-борцах с эхинококкозом). Если при Советском Союзе при активном выявлении проводилось в год 16 операций по эхинококкозу, то сейчас – примерно 300. И это только в одной клинике. По стране же таких случаев ежегодно около тысячи. Количество людей, у которых выявляется это заболевание, стремительно растет. Причем одна из ключевых проблем – рецидивы заболевания, требующие повторных операций.

- Мы, хирурги, занимаемся последствиями заражения эхинококкозом, - сказал Р.А.Оморов. – А надо бы в первую очередь на правительственном уровне заниматься профилактикой этой болезни. Дайте нам возможность снизить заболеваемость эхинококкозом. Мы несем большие экономические затраты. Хочу обратиться к участникам конгресса: постарайтесь помочь нам, хирургам, чтобы у нас было меньше работы!

Деятели медицинской науки, съехавшиеся на конгресс, действительно настроены максимально облегчить жизнь и врачам, и потенциальным пациентам. Главное в любой беде – не борьба с ее последствиями, а ее предотвращение. Не случайно основной круг вопросов, которые решаются в рамках конгресса связан именно с профилактикой заболевания эхинококкозом конкретно в Кыргызстане и шире – во всем мире. Ожидаются интересные дебаты и прогрессивные открытия.

Перед началом конгресса для зарубежных гостей (многие из них прибыли в Кыргызстан впервые) играл ансамбль народных инструментов. Здесь же, в фойе, они могли попробовать и оценить национальную кыргызскую выпечку. Большой плюс этого мероприятия еще и в том, что организаторы постарались презентовать участникам из ближнего и дальнего зарубежья Кыргызскую Республику во всей ее красе и во всем разнообразии. Яркие, красочные видеоролики о кыргызской природе и людях, посещение музея Медакадемии, выступления вокалистов и танцевальных коллективов (студентов Медакадемии) – все это дает гостям не только возможность слегка отдохнуть после обсуждения серьезных научных проблем, но и хотя бы общее представление о стране, в которой их пребывание, увы, ограничено тремя днями конгресса (дни его проведения – 28-30 августа).