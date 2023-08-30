Актан Арым вошел в ряды кавалеров ордена Искусств и литературы Франции

Заслуги выдающегося кыргызстанского режиссера удостоены высочайшего признания в мире искусства и литературы. Об этом сообщает французское посольство в Кыргызстане.

Орден Искусств и литературы Франции является одним из самых престижных в мире искусства и культуры, и их удостаивают граждан, которые внесли значительный вклад в развитие искусства и литературы на международном уровне.

Как отмечает посольство, церемония вручения премии состоится осенью в Бишкеке.

Редакция vb.kg поздравляет талантливого режиссера с высокой наградой.