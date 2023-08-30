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Актан Арым вошел в ряды кавалеров ордена Искусств и литературы Франции

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- Назгуль Абдыразакова
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Заслуги выдающегося кыргызстанского режиссера удостоены высочайшего признания в мире искусства и литературы. Об этом сообщает французское посольство в Кыргызстане.

Орден Искусств и литературы Франции является одним из самых престижных в мире искусства и культуры, и их удостаивают граждан, которые внесли значительный вклад в развитие искусства и литературы на международном уровне.

Как отмечает посольство, церемония вручения премии состоится осенью в Бишкеке.

Редакция vb.kg поздравляет талантливого режиссера с высокой наградой.


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URL: https://www.vb.kg/431952
Теги:
кино, награда, Франция, Кыргызстан, режиссер
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