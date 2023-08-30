В Китае растет спрос на пилотов дронов

"Следуй вперед, поворачивай, слегка жми на левый руль". "Меняй угол, разворачивайся, обрати внимание на высоту полета", - скомандовал инструктор У Хайнин на летной базе Центра подготовки операторов дронов "Ланьтянь фэйян" в районе Чанпин Пекина. После ровной посадки беспилотного летательного аппарата /БПЛА/ он вместе со своим учеником подошел к системе имитации полета, чтобы тщательно проанализировать траекторию полета дрона.

30-летний У Хайнин работает пилотом дрона. По его словам, он управляет "самолетом" прямо с земли. В 2019 году пилот БПЛА был включен в список профессиональной классификации Китая в качестве новой профессии. В течение последних лет по мере развития беспилотных технологий и расширения сферы их применения увеличивается спрос на операторов дронов. Согласно данным, к 2025 году экономике Китая потребуется почти 1 миллион специалистов по управлению беспилотниками, пишет газета "Жэньминь жибао".

В 2019 году департамент трудовых ресурсов и социального обеспечения района Яньцин Пекина провел для молодежи бесплатные курсы по управлению дронами. В них также принял участие У Хайнин, который еще с детства полюбил машинки на радиоуправлении. Обучение неожиданно открыло для него новую возможность в жизни.

"Управлять дроном нереально круто", - говорит У Хайнин. Посетив несколько занятий, он увлекся летающими аппаратами. Мужчина усердно изучал принципы работы, функции и технологическое обслуживание дронов и многократно практиковался. После окончания курсов он сдал экзамен и получил один из первых сертификатов пилота дрона, выданных районом Яньцин.

У Хайнин поделился с корреспондентом "Жэньминь жибао" историей спасения туристов, которые заблудились в ходе восхождения на гору в районе Чанпин Пекина. "В горных районах со столь большой площадью с поисковыми задачами люди справляются крайне медленно. Местные власти обратились к нам за дронами с тепловизором, чтобы оказать поддержку поисково-спасательному отряду на земле, - вспоминает У Хайнин. - Мы с помощью беспилотников в конце концов определили местонахождение туристов, указав поисково-спасательному персоналу маршрут спуска с горы".

После этого инцидента У Хайнин глубоко осознал, что необходимо не только эффективно управлять полетом дрона, но и на высоком уровне владеть техникой управления, в полной мере раскрывая весь функционал аппарата.

В последнее время У Хайнин часто ездит в командировки для подготовки пилотов дронов, поскольку расширились сферы их применения, и увеличился спрос на операторов. В настоящее время беспилотные летательные аппараты используются в таких областях, как аварийно-спасательные работы, сельское и лесное хозяйство, защита растений, метеорологические наблюдения, осмотр электроустановок, воздушное картографирование, аэросъемка для кино и ТВ.

На летной базе ученик Яо манипулирует пультом дистанционного управления дроном. Он родом из Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/ и работает в сфере связи. Мужчина 12 дней провел на летной базе и освоил основные навыки управления дроном, но, судя по траектории полета, отображаемой системой имитации полета, он все еще недостаточно опытный оператор.

"С помощью БПЛА, оснащенного оборудованием связи, можно за кратчайшее время развернуть временную сеть связи, аппарат играет большую роль особенно в случае чрезвычайной ситуации", - заявил Яо.

Ван Шиюй из департамента экологии и окружающей среды Синьцзянского производственно-строительного корпуса /Северо-Западный Китай/ также принял участие в этих курсах.

"Моя повседневная работа заключается в наблюдении за сбросом сточных вод предприятий в промышленных парках, контроле сброса сточных вод в реки, в патрулировании источников водоснабжения и природных заповедников", - сказал Ван Шиюй. По его мнению, применение дронов значительно повышает эффективность и качество экологического мониторинга.

"Безопасность" и "норма" - слова, которые корреспондент газеты "Жэньминь жибао" чаще всего слышал в ходе общения с инструкторами и учащимися. Здоровое и упорядоченное развитие новой профессии и отрасли неотделимо от безопасности и нормы.

После распространения гражданских дронов в отрасли возник беспорядок. Одна из самых серьезных проблем - незарегистрированный полет беспилотников. Но недавно в Китае были опубликованы Временные правила регулирования полетов беспилотных летательных аппаратов. Это первый в Китае специализированный административный закон о БПЛА, который усилит контроль над дронами и их операторами, установит воздушное пространство, открытое для БПЛА, и отрегулирует полет аппаратов.

Как считает У Хайнин, новый документ, восполнивший пробелы в законодательстве о БПЛА, будет способствовать устойчивому и здоровому развитию отрасли беспилотников.

Что касается перспективы этой новой профессии, то, как считает У Хайнин, получение сертификата пилота беспилотника - всего лишь первый шаг. Функции беспилотника в основном зависят от его характеристик и особенностей полезной нагрузки.

"Мы не останавливаемся лишь на навыках пилотирования, но также углубляемся в определенные области. Например, для занятия аэрофотосъемкой изучаем фотосъемку; для охраны растений осваиваем знания в области сельского хозяйства", - заявил У Хайнин. По его словам, вслед за интеграцией беспилотников с разными отраслями спрос на операторов дронов продолжит расти, и все больше людей реализуют свою мечту о полете с помощью дронов.