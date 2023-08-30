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Япония передала ЦСМ №10 дорогостоящий УЗИ аппарат

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- Назгуль Абдыразакова
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В Центре семейной медицины №10 города Бишкек состоялась церемония передачи УЗИ аппарата на сумму более 55 тысяч долларов в рамках грантовой программы Правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, мероприятие прошло с участием заместителя министра здравоохранения Улана Садыкова, чрезвычайного и полномочного посла Японии в КР г-на Года Хидэки, директора городского управления здравоохранения г. Бишкек Бакытбубу Шамыркановой и коллектива ЦСМ.

В своей речи заместитель министра выразил благодарность Правительству Японии и признательность послу Японии в КР г-ну Года Хидэки, координаторам программы "Корни травы и человеческая безопасность" за поддержку в обеспечении организаций здравоохранения медицинским оборудованием. "УЗИ аппарат значительно улучшит работу первичной службы в диагностике заболеваний внутренних органов и повысит качество оказания медицинской помощи приписанному населению", - отметил Улан Садыков, замминистра здравоохранения КР.


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URL: https://www.vb.kg/431958
Теги:
Минздрав, ЦСМ, Япония, Бишкек, здоровье, Помощь
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