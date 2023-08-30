Япония передала ЦСМ №10 дорогостоящий УЗИ аппарат

В Центре семейной медицины №10 города Бишкек состоялась церемония передачи УЗИ аппарата на сумму более 55 тысяч долларов в рамках грантовой программы Правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, мероприятие прошло с участием заместителя министра здравоохранения Улана Садыкова, чрезвычайного и полномочного посла Японии в КР г-на Года Хидэки, директора городского управления здравоохранения г. Бишкек Бакытбубу Шамыркановой и коллектива ЦСМ.

В своей речи заместитель министра выразил благодарность Правительству Японии и признательность послу Японии в КР г-ну Года Хидэки, координаторам программы "Корни травы и человеческая безопасность" за поддержку в обеспечении организаций здравоохранения медицинским оборудованием. "УЗИ аппарат значительно улучшит работу первичной службы в диагностике заболеваний внутренних органов и повысит качество оказания медицинской помощи приписанному населению", - отметил Улан Садыков, замминистра здравоохранения КР.