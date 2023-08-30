Погода
$ 87.98 - 88.30
€ 94.62 - 95.62

Кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат стал французским Кавалером

176  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За выдающиеся заслуги в области кинематографического искусства кинорежиссеру Актану Арыму Кубату присвоено звание Кавалера Ордена искусств и литературы.

20 июля 2023 года министр культуры Французской Республики, госпожа Рима Абдул-Малак подписала соответствующее постановление. Престиж этой награды, учрежденной в 1957 году за вклад в развитие искусства и литературы во Франции и в мире, всегда поддерживался высокими критериями отбора кандидатов и ограниченным числом награждений.

Фильмы народного артиста КР Актана Арыма Кубата "Бешкемпир", "Маймыл", "Свет аке", "Кентавр", "Эсимде" были сняты в ко-продукции с Францией. Кыргызский кинорежиссер участвовал в официальной программе Каннского международного кинофестиваля "Особый взгляд", после чего стал членом Европейской киноакадемии. Его фильм "Свет аке" также был представлен на кинофестивале в Каннах в программе "Двухнедельник режиссеров". Киноленты Актана Арыма Кубата неоднократно участвовали и были лауреатами таких французских кинофестивалей, как "Везуль", "Анже", фестиваля трех континентов в Нантах и других и имели широкий прокат в кинотеатрах Франции.

Как известно, Орден искусства и литературы Министерства культуры Франции имеет три степени: 1. Командор - знак на ленте, носимый на шее (высшая степень ордена) 2. Офицер – знак на ленте с розеткой, носимый на левой стороне груди 3. Кавалер – знак на ленте, носимый на левой стороне груди.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431959
Теги:
искусство, кино, Франция, культура, фильм, режиссер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  