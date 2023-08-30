Кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат стал французским Кавалером

За выдающиеся заслуги в области кинематографического искусства кинорежиссеру Актану Арыму Кубату присвоено звание Кавалера Ордена искусств и литературы.

20 июля 2023 года министр культуры Французской Республики, госпожа Рима Абдул-Малак подписала соответствующее постановление. Престиж этой награды, учрежденной в 1957 году за вклад в развитие искусства и литературы во Франции и в мире, всегда поддерживался высокими критериями отбора кандидатов и ограниченным числом награждений.

Фильмы народного артиста КР Актана Арыма Кубата "Бешкемпир", "Маймыл", "Свет аке", "Кентавр", "Эсимде" были сняты в ко-продукции с Францией. Кыргызский кинорежиссер участвовал в официальной программе Каннского международного кинофестиваля "Особый взгляд", после чего стал членом Европейской киноакадемии. Его фильм "Свет аке" также был представлен на кинофестивале в Каннах в программе "Двухнедельник режиссеров". Киноленты Актана Арыма Кубата неоднократно участвовали и были лауреатами таких французских кинофестивалей, как "Везуль", "Анже", фестиваля трех континентов в Нантах и других и имели широкий прокат в кинотеатрах Франции.

Как известно, Орден искусства и литературы Министерства культуры Франции имеет три степени: 1. Командор - знак на ленте, носимый на шее (высшая степень ордена) 2. Офицер – знак на ленте с розеткой, носимый на левой стороне груди 3. Кавалер – знак на ленте, носимый на левой стороне груди.