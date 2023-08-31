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Отношения РФ и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений

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- Бакыт Басарбек
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На заседании высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС в ЮАР секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Россия и Китай совместно противостоят гегемонистским действиям, которые под видом многосторонних механизмов защищают интересы меньшинства стран.

"В нынешней ситуации Россия и Китай совместно выступают против политики односторонних действий и противостоят гегемонистским действиям, которые используют многосторонние механизмы в качестве предлога для защиты интересов меньшинства стран", - заявил Патрушев.

В свою очередь и сам глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который на сегодняшний момент занял должность главы МИД КНР, отметил, что отношения России и Китая выстояли в условиях серьезных международных изменений и стали более зрелыми.

"В условиях изменчивой и хаотичной международной обстановки под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения России и Китая выдержали испытания международной турбулентностью, став более зрелыми, крепкими и полными жизненной силы", - заявил Ван И.

О том, что две мировые крупные державы совместно выступают против политики односторонних действий, отмечал в своей статье и Президент РФ Владимир Путин накануне встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином в марте этого года.

"Совместно с единомышленниками Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства", - писал Путин.

Практически аналогичную точку зрения высказал и китайский лидер уже на самой встрече с Президентом РФ. По его словам, "Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира".

Значит ли из всего сказанного, что нынешний мир становится вновь биполярным как это было в прошлом столетии и, если это так, то какова будет расстановка сил и чем это чревато для остальных стран. Об этом мы поговорили с политологом Марсом Сариевым, по словам которого, сегодня в мире в международных отношениях четко сформировался баланс сил - распределение мирового влияния между отдельными центрами силы.

"С одной стороны - это США, страны Европы, Япония и Южная Корея, а с другой – Китай, Россия, Латинская Америка, Африка и большая часть Азии. Подобная ситуация была в 20-м столетии, когда с одной стороны, так называемый, социалистический лагерь, куда входили СССР, КНР, восточные страны Европы и с другой – опять же страны НАТО. Как это было и раньше Америке нужен противовес и поэтому нынешняя биполярная система гармонизирует мировую систему", - сказал Сариев.

Политолог отверг существующее мнение, что США могут мирно сосуществовать с двумя крупными державами и в подтверждение привел ряд примеров.

"Уже была попытка США договориться с Китаем, но она была безуспешна, так как в КНР научились успешно просчитывать шаги наперед. Там прекрасно понимают и тому немало примеров из истории, что психология Запада большей частью хищническая.

На следующий год пройдут выборы президента США и демократам нужны конфликты в мире для сохранения своей власти. Поэтому и идет нагнетание обстановки в Украине, и опасная тенденция складывается в Центральной Азии. Понятно, что российско-украинский конфликт идет к затуханию, где-то к октябрю будет подписан мирный договор. Возможен корейский вариант, так как западная схема не срабатывает. А это в свою очередь на выборах президента США в следующем году приведет к поражению демократов. Поэтому им нужен конфликт. Кстати, по этой причине они пытались раскачать вопрос Китая и Тайваня, но у них ничего не вышло. Теперь, я думаю, что они будут раскачивать Центральную Азию. Появление британских ЧВК в Узбекистане первый симптом тому, что именно наш регион будет в фокусе внимания. То есть уже идет попытка столкнуть тюрский и персидский миры, а дальше Синьцзян и так далее. То есть это цена, которую демократы в США готовы заплатить для удержания власти", - добавил эксперт.

Источник: газета "Шелковый путь"


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URL: https://www.vb.kg/431968
Теги:
Китай, Россия, США, Марс Сариев
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