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После снятия Китаем ограничений на COVID-19 зафиксировано 1,87 млн смертей

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Комплексное американское исследование, проведенное Онкологическим центром Фреда Хатчинсона в Сиэтле, показало, что в течение первых двух месяцев после резкого прекращения китайским правительством жестких ограничений на использование COVID-19 в декабре предыдущего года было зарегистрировано около 1,87 млн. случаев избыточной смертности.

В исследовании, опубликованном 23 августа в журнале JAMA Network Open, подробно рассмотрены последствия решения Китая об отмене политики "нулевого ковиденса". В результате было обнаружено тревожное увеличение числа смертей, прежде всего среди лиц в возрасте 30 лет и старше. Это явление было отмечено во всех провинциях Китая, за исключением Тибета.

Примечательно, что зафиксированное число случаев избыточной смертности заметно превысило официальные данные, распространяемые властями Китая. Согласно официальным данным, опубликованным в период с начала декабря 2022 г. по 12 января 2023 г., за этот период было зарегистрировано около 60 тыс. смертей, связанных с COVID.

Исследователи подчеркивают важность своих выводов: "Наше исследование избыточной смертности, связанной с отменой политики "нулевого ковида" в Китае, устанавливает эмпирически полученную контрольную оценку. Эти результаты важны для понимания того, как внезапное распространение COVID-19 в популяции может повлиять на смертность населения".

Оценки, полученные в ходе исследования, были получены на основе анализа данных о некрологах, опубликованных тремя китайскими университетами, и индекса поиска в крупнейшей китайской поисковой системе Интернета Baidu. Исследование подчеркивает важность объединения различных источников данных для получения информации по сложным вопросам общественного здравоохранения, особенно в тех случаях, когда отсутствует полная прозрачность данных.

Исследование объясняет внезапное возобновление вспышек COVID-19 поспешной отменой строгой изоляции 7 декабря 2022 года. В качестве факторов, способствовавших новой волне инфекций, продолжавшейся с конца 2022 года по первый квартал следующего года, называются недостаточная готовность, нехватка медицинских ресурсов и неадекватное оповещение населения.

В докладе отмечается прекращение официальной ежедневной регистрации смертей в Китае в конце 2022 года. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказывала опасения по поводу точности и прозрачности китайских данных COVID-19.

Хотя китайские власти объявили о примерно 121 628 смертях, связанных с COVID, мировые эксперты в области здравоохранения постоянно призывают к повышению прозрачности данных и обмену информацией для получения более полного представления о последствиях пандемии.

Кроме того, в исследовании затронута тема появления нового варианта COVID-19 - EG.5. Этот вариант, известный под названием Eris, привлек к себе внимание благодаря своей способности обходить иммунитет, снижая нейтрализующее действие антител, полученных при предыдущих инфекциях. В исследовании сообщается, что EG.5 быстро стал доминирующим штаммом COVID-19 во многих провинциях Китая.

В то время как мир борется с развитием пандемии, данное исследование служит критическим напоминанием о сложностях, связанных с управлением и смягчением далеко идущих последствий COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/431969
Теги:
коронавирус
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