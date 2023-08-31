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В Бишкеке глав фирм-перевозчиков попросили увеличить число машин на линиях

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Общественный транспорт в Бишкеке будет выезжать на маршруты с информационными баннерами "Осторожно, дети!" и "Внимание, дети!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На сегодняшний день баннеры разместили порядка на 500 микроавтобусах и полном подвижном составе муниципального транспорта ( автобусы и троллейбусы).

Департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек начинает информационную кампанию к началу учебного года для предотвращения детского травматизма на дорогах.

Все руководители фирм-перевозчиков получили уведомления о необходимости увеличить число машин, выходящих на линии, чтобы сократить интервал движения маршрутов в связи с новым учебным годом.

Уважаемые водители автотранспорта! Департамент транспорта напоминает, что до начала учебного года остались считанные дни, в связи с этим, призываем вас быть особенно бдительными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, образовательных учреждений. Кроме того, вам следует быть готовыми к внезапному появлению на проезжей части детей, ведь ребёнок - это самый непредсказуемый участник дорожного движения.

Помните, безопасность каждого из нас зависит от личной̆ дисциплинированности и ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/431971
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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