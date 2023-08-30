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Прорыв в энергетике для Кыргызстана на фоне информационной войны

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- Анвар Ажиев
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Кыргызстан ждёт прорыв в энергетике. Наша страна станет первым зарубежным партнером, где Россия планирует возвести малую атомную электростанцию. Об этом в начале июня договорились глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров,

После этого некоторые информационные ресурсы республики устроили настоящую истерику - так много статей об атомной энергетике, о всех "за" и "против", кажется, не выходило никогда. Вот только абсолютное большинство статей построено не на холодной и вдумчивой аналитике, а на эмоциях. Их задача одна - вызвать негативное отношение народа к любым инициативам, связанным с АЭС, пишет издание AsiaToday.

Нетрудно догадаться, кто готовит и платит за такие публикации - прозападные НПО и СМИ. Активно выступая против АЭС, они умело давят на то, что строить ее нельзя из-за сейсмоопасности, из-за того, что это якобы навредит экологии, да и напрямую говорят - западные страны будут очень недовольны, если в Кыргызстане заработает мощная и надежная российская корпорация.

Да, наша страна давно ищет пути решения энергетического кризиса. И сотрудничество с "Росатомом" может стать настоящим спасением. Противники корпорации почему-то упорно игнорируют тот факт, что она - мировой лидер в атомной энергетике.

У "Росатома" не просто богатый опыт проектирования и эксплуатации АЭС, накопленный еще с советских времен. Сегодня "Росатом" возглавляет список компаний-поставщиков атомных технологий и предлагает современные и безопасные реакторы третьего поколения ВВЭР-1200 и ВВЭР-TOI, а также перспективные реакторы на быстрых нейтронах БН-800 и БН-1200.

Свои АЭС Россия строит по всему миру - в Турции, Индии, Китае, Бангладеш и других странах. И эти атомные станции отлично себя зарекомендовали. Они надежны, экологичны и экономичны.

Ветеран энергетики Кыргызстана, заслуженный энергетик СНГ Чоробай Акунов говорит: "Сегодня уже просто стыдно бояться атомной энергетики, потому что существуют передовые атомные технологии и весь мир их использует. Я надеюсь, что переговоры, которые сегодня наше правительство ведет с "Росатомом" закончатся какими-то определенными договоренностями. Думаю, что российские энергетики помогут нам избежать кризиса нам нужно строить новые мощности совместно с россиянами".

Однако сегодня так получается, что против одного эксперта выступают десятки дилетантов, главная цель которых - ни в коем случае не дать Кыргызстану сотрудничать со своим давним другом и партнером Россией.

Сейчас уже очевидно, что против "Росатома" развязана настоящая информационная война. Это лишь часть Большой игры, которую Запад ведет на территории Центральной Азии против России. Его цель понятна: во что бы то ни стало победить своего врага. А проблемы Кыргызстана их не волнуют.

Проекты США и Франции в атомной сфере являются лишь элементом мягкой силы и ничем иным, как попытками Запада поработить Центральную Азию.

Именно поэтому сейчас нам чуть ли не каждый день "скармливают" мысль, что АЭС – это зло. Хотя в том же Евросоюзе атомная энергетика проходит как "зеленая", то есть абсолютно безопасная.

Наших заклятых западных партнеров совершенно не беспокоит, что энергосектор страны фактически в упадке. Оборудование изношено, в реках, питающих ГЭС, снижается уровень воды. И при этом уровень потребления электричества постоянно растет. Еще немного - и наступит коллапс. Общий износ оборудования гидроэлектростанций составляет 80 процентов, а тепловые электроцентрали в Бишкеке и Оше изношены почти на 60 процентов.

Дефицит энергии в Кыргызстане достиг уже трёх миллиардов киловатт-часов. Это заметно сказывается на простых потребителях и тормозит развитие экономики. Мы вынуждены импортировать электричество от соседей - Казахстана и Узбекистана. А теперь мы покупаем электричество еще и в России, разорвать связи с которой нас заставляет Запад.

Давно известно, что энергетика (как и многое другое) в странах Центральной Азии строилась по проверенным советским технологиям, по единому стандарту. Так что и российские технологии являются гарантом надежности, ведь они разрабатывались для определенной местности - с поправкой на климат и особенности ландшафта. Профессионалы в один голос говорят: российские АЭС намного превосходят разработки США, многие из которых, применительно к нашему рынку, вообще выглядят как одна большая авантюра.

США из кожи вон лезут, чтобы не позволить России строить АЭС, хотя та проявляет большой интерес к атомной энергетике и урановой индустрии в странах Центральной Азии. Однако фактически все ее проекты сопровождаются активными медийными протестами. Глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович считает, что в пропаганде радиофобии среди центральноазиатского населения замешаны представители США.

По мнению Мендковича, споры вокруг ядерных проектов в регионе возникают на фоне активной деятельности одной из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse. Для того чтобы попасть на рынок, она не жалеет ни времени, ни денег.

– Россия занимает 70 процентов мирового рынка строительства атомных станций. "Росатом" реализует проекты 36 блоков АЭС на общую сумму 135 миллиардов долларов США. Концентрация строительных проектов в руках России ведет к технологическому отставанию Америки, потому что технологии АЭС невозможно развивать вне реальных проектов, – говорит Мендкович.

В отсутствие реальных проектов в ход идут старые добрые информационные войны. Эксперты приводят в пример массовую информационную компанию против добычи урана в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Аналитики сходятся во мнении, что практически все организации, участвующие в подобных протестах, получают гранты от США. Анти-пиар освоения урановых месторождений спонсируется со стороны НКО "Интерньюс", которое распределяет в ЦА средства американского правительственного агентства USAID, либо структур Евросоюза.

Напомню, что в Бишкеке и Тонском районе прошла череда митингов с требованием закрыть уранодобывающий проект. В соцсетях под петицией о запрете разработки подписались более 20 тысяч человек. Разработкой намеревалась заняться российско-кыргызская компания "ЮрАзия". В результате широкого общественного резонанса президент Сооронбай Жээнбеков в декабре 2019 года подписал закон о запрете разработки урановых месторождений в стране.

Таким образом, с января текущего года в Кыргызстане запрещена деятельность, связанная с поиском, разведкой и добычей урана, тория, а также других радиоактивных хвостохранилищ и горных отвалов. Дополнительно запрещен ввоз в республику ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.

У Франции в атомной энергетике вообще полномасштабный кризис. Страна, которая вырабатывает более половины от общего количества атомной энергии Европы, нуждается в срочной модернизации АЭС. Многие из них последний раз обновлялись в 70-х годах прошлого века. Ещё минувшей зимой один из операторов АЭС EDF предупредил, что больше не может производить ядерную электроэнергию стабильно, поскольку пытается наверстать двухлетнее отставание в необходимом техническом обслуживании десятков стареющих реакторов. Проверки выявили проблемы с безопасностью. Работа 12 из 56 реакторов заморожена для ремонта, который может занять месяцы или даже годы.

Вот и получается, что пока США с их сателлитами ищут всевозможные способы рассорить нас с Россией – причем, нагло, дерзко и в ущерб жизненно важным интересам республики – наши настоящие друзья, такие как Россия, предлагают руку помощи и помогают обеспечить энергетическую безопасность страны.

Сотрудничество стран постсоветского пространства с "Росатомом" в сфере мирного атома безальтернативно. Любой другой путь мало того, что нерентабелен, так еще и грозит целым рядом масштабных проблем, включая техногенные катастрофы.


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URL: https://www.vb.kg/431973
Теги:
Россия, энергетика, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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