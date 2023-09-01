Камчыбек Ташиев: Все провокаторы в Оше будут наказаны

Заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с обращением по поводу массовых беспорядков на ипподроме "Толойкан" в Оше. По его словам, он уже дал указание правоохранительным органам провести расследование.

"По вине 5-6 человек, которые устроили дебош, поддавшись эмоциям, остальные последовали за ними. Это недопустимо среди кыргызстанцев, которые должны помнить об единстве страны. Это всего лишь спорт, в котором есть проигравшие и победители.

Что касается провокаторов, то я уже дал указание правоохранительным органам провести тщательное расследование. Собираются все видеоматериалы, по которым будут выявлены виновные, которые, согласно закону, понесут ответственность. Никто не уйдет от наказания. Это первое.

Второе, уважаемые кыргызстанцы, наши предки завещали нам жить в единстве, одним народом и никогда не разделяться на регионы. Тех же, кто сегодня пытается разобщить наш народ, будут наказаны!

Прошу всех не поддаваться на подобного рода провокации! Мы все единый кыргызский народ! Что мы сможем сказать тем молодым парням, которые отдали жизнь за нашу землю! Мы просто обязаны сохранить единство!", - заявил Камчыбек Ташиев.