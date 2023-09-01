Сегодня последний день уплаты налога на транспорт, жилье и земучастки

Сегодня, 1 сентября, последний день оплаты налогов на транспорт, жилые дома, квартиры и придомовые земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
В связи с этим Государственная налоговая служба КР призывает граждан, которые не успели выполнить свои налоговые обязательства, сделать это сегодня.
Оплатить налоги можно в кассах банков, почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, платежные карты, мобильный и интернет-банкинг.
Более подробную информацию можно получить по телефону 116 или на сайте .