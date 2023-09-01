Откуда берутся цитаты балерины Плисецкой о ненависти к казахам

"ВЭС 24" решил рассмотреть одну немудрящую западную информационную технологию по разжиганию вражды между русскими и жителями Центральной Азии. Известна она давно и носила в общем безобидный характер, пока за дело не взялись кудесники из одной международной организации.

Не цитаты великих

Есть такой феномен, который называется Эффект Манделы. Вкратце, это такой подвид ложной коллективной памяти, когда значительная часть людей, роясь в архивах своей головы или натыкаясь на какую-то фразу, вдруг вспоминают нечто, что реальности никак не соответствует.

Вы спросите, причем здесь Мандела. А вот причем, дело в том, что до сих пор очень многие граждане планеты Земля искренне уверены в том, что Нельсон Мандела был зверски замучен сторонниками апартеида в южноафриканской тюрьме в 80-х, тогда как он не только не был замучен, но в 90-х был президентом ЮАР, а скончался в уважении и почете в 2013. Из этой же серии эпический стук советским ботинком по ооновской трибуне Хрущевым. Любой скажет – конечно, стучал, да еще как! Нью-Йорк трясло!

Понятно, что никаким ботинком ни по какой трибуне Никита Сергеевич при всей своей импульсивности не стучал, и это подтверждено кучей архивных и личных свидетельств, но все уверены в обратном. Примерно на таком принципе основывается новая старая западная информационная технология, активно сейчас используемая в "этих ваших интернетах", как говорил Джордж Буш-младший.

Как это работает – берется фоточка известного персонажа, в нашем случае русского, например, Шаляпина, и подпись к ней, которая делается в простейшем редакторе. Например, Шаляпин в шляпе и подпись – белые буквы на черном фоне – "Бывали казахи (кыргызы, таджики, узбеки, ацтеки) на моих концертах – слуха ни к черту!" Дальше – дистрибуция, то есть распространение. Здесь поле широкое: от всевозможных соцсетей до мессенджеров - и поливом, чтоб до всех ацтеков дошло.

Или – и это уже реальный пример подобного рода фейков – фото великой русской балерины Майи Плисецкой и подпись относительно казахов: "Собачья преданность русским, обезьянье старание говорить на русском языке без акцента – это отвратительное и жалкое предательство". Казалось бы, любому идиоту должно быть понятно, что сказать такое великая балерина не могла ни при каких обстоятельствах: архивы, мемуары, воспоминания – все есть, а фразы такой там нет, да и не могло быть. Беда в том, что попадаются настолько сказочные идиоты, а это немудрено, учитывая средний уровень образования на постсоветском пространстве, что охотно верят и такой жалкой липе. С другой стороны, как говорил классик (правда говорил), "я сам обманываться рад" - есть настолько заточенная публика, что она поверит даже в то, что Раскольников именно потому убил старушку, что она была узбечкой.

Отделять зерна от плевел

Смех смехом, но дело серьезное. "Юсэйдовцы" запустили эту мутную волну с картинками и "цитатами" в рамках своей новой концепции по психо-когнитивной войне против народов ЦА под названием "Деколонизация". Суть ее проста: внушить жителям Центральной Азии, что русские их колонизировали, а их – русских – представители культуры, науки, спорта еще и аплодировали этому. Не удивимся, если скоро появится картинка с Ростроповичем, утверждающим, что лучшие струны для виолончели делаются из сухожилий кыргызов. Думаете, не дойдут до такой дикости? Эти дойдут и не поперхнутся.

Противостоять таким "цитатникам" можно и нужно жестко, что, например, пытается с разной долей успеха делать президент КР Жапаров, проводя, насколько это возможно, взвешенную информационную политику. Иначе всем будет не смешно. Призываем всех людей доброй воли в регионе включать критическое мышление и прежде, чем изрыгать друг на друга ненависть из-за того, что никогда и никем не было сказано, провести элементарную верификацию информации. В обратном случае фальшивые цитаты могут привести к вполне себе настоящим конфликтам. Про то, что давно пришло время гнать поганой метлой упырей из USAID из центральноазиатского региона, мы даже не говорим – это и ежу понятно. Ибо, как говорила Индира Ганди: "Посади американцев за стол, они и ноги на стол".